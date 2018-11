"No vamos a bajar"

Natxo Lezkano, entrenador del Cafés Candelas Breogán, en una entrevista concedida al programa De bote en bote, que se puede ver desde este miércoles en la web de este diario, reconocie que su equipo tiene aspectos que mejorar claramente, pero también es categórico al asegurar que el conjunto lucense no perderá este año la categoría. "Este equipo no se va a dejar ir. En cuanto seamos capaces de tener entrenamientos buenos, vamos a ir mucho mejor en todos. Hemos jugado sin un extracomunitario todos los partidos... a ver cómo funcionarían los otros equipos si uno de sus americanos. No vamos a descender, vamos a pelear a muerte y sabiendo todo lo que hay que mejorar queda por venir lo bueno. Con que nos ayude algo el que venga nos hará crecer. La segunda vuelta será mucho mejor que la primera", apuntó Lezkano, quien trató otros temas a lo largo de la entrevista.

El entrenador y la sensación de sentirse cuestionado

Siempre me veo cuestionado. Nuestra profesión es así. Y no es que me sienta así aquí. En Palencia, donde estuve ocho años, en cada partido me sentía cuestionado. No significa que me vayan a echar, pero sí que hay mucha gente viendo los partidos y cada uno tiene su opinión, cada uno tiene una opinión distinta a la tuya, que es quien toma las decisiones. Todas las decisiones que tomamos los entrenadores son cuestionables y al final hay quien aprueba tu labor y otros que no. Es imposible contentar a todo el mundo.

El Breogán, penúltimo con dos triunfos en diez encuentros

Han habido muchas circunstancias y el calendario tampoco ayuda para que ahora mismo la situación sea más positiva de lo que lo es en realidad. Creo que como mínimo debíamos tener una victoria más, incluso pienso que para los méritos que hemos hecho merecíamos dos más y si esto fuera así, ahora veríamos todo de distinta manera. No estamos contentos, pensábamos llevar algún triunfo más y hay aspectos del juego que nos preocupan y queremos mejorarlos. Trabajamos todos los días para hacerlo. Tenemos el objetivo de lograr doce victorias y no lo perdemos de vista. Estoy muy contento con la actitud de los jugadores. A pesar de todo hemos competido en todos los partidos y esto me da muy buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Menos influencia del juego interior en los últimos partidos

No estoy de acuerdo. Sí que se han reducido las opciones, dentro pero es porque el contrario también hace los deberes y no te dejar jugar así. Si nos permiten hacer esos tiros es porque todo el mundo sabe cuáles son nuestros porcentajes y cuál es nuestro punto débil, que ahora mismo es el tiro exterior. Por esto nos permiten tirar y colapsan las zonas, con lo que es más complicado meter balones dentro. Ante el Manresa, concretamente, a Jordan no le dejan jugar, le pitan dos faltas inexistentes en el primer cuarto y ya le eliminan de la primera mitad y luego se resiente en la segunda parte y nuestro otro "cinco", Gerun, tampoco tuvo su mejor día.

Rendimiento de Jerome Jordan ¿se le puede sacar más?

Aún espero más de él. Es un jugador que tiene poste bajo y no hay muchos jugadores que lo tengan, su tiro es de tres o cuatro metros, no más allá, y los rivales lo saben, también que es uno de nuestros referentes y lo colapsan. Esto nos complica y por esto es tan importante que metamos de fuera, porque si metemos vamos a tener muchas más posibilidades de hacerle llegar el balón dentro de la zona. Jordan necesita su espacio y no es tan fácil hacerle llegar el balón dentro.

El futuro de Jerome Jordan y el regreso de Norel

Nos queda un mes (con Jerome Jordan en el equipo) y en este tiempo vamos a ver si podemos renovarle. Queda tiempo y sino tendremos que tantear el mercado y ver que podemos tener mientras no se recupera Norel.