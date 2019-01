Un futbolista con brillo, de adaptación sencilla y entendimiento de lo que se pide de un delantero de referencia. Toni Martínez, a pesar de tener solo 21 años, tiene la mente y el juego de un veterano. El futbolista anotó un gol en su debut con el Lugo y habló sobre su momento de forma y su experiencia en la plantilla rojiblanca en el programa X la Escuadra, que se emitirá a través de la página web de El Progreso.

Martínez anotó ante el Rayo Majadahonda, su exequipo esta temporada. "Era un partido especial para mí, con doble motivación y por suerte pude empezar bien", consideró.

La afición del Lugo reconoció su buen hacer sobre el césped coreando su nombre. "Que canten mi nombre en el estadio no me había pasado muchas veces, y tengo que agradecerle a la afición del Lugo todo lo que me ayudaron. Desde que llegué todo fueron mensajes positivos. Es importante tener a la afición de tu lado".

"Los que me han sorprendido más en lo futbolístico, aparte de José Carlos Lazo, fueron Iriome y Juan Muñiz"

"La gente cuando llegué aquí me decía que el Lugo tiene una gran afición y espero que poco a poco el Ángel Carro se vaya llenando un poco más", añadió.

El vestuario del Lugo recibió muy bien a su nuevo inquilino. "Los compañeros me recibieron muy bien. Después de una semana aquí me siento como si llevase desde el principio de temporada y eso es muy importante, porque los fichajes de invierno cuanto antes nos adaptemos, mucho mejor".

Iriome y Juan Muñiz sorprendieron al punto murciano por su nivel deportivo. "Los que me han sorprendido más, aparte de Lazo, al que ya conocía, fueron Iriome y Juan Muñiz. Juan hizo el partido de la temporada, con tres asistencias y un derroche físico increíble; y a Iriome lo conocía también pero no sabía de su potencia y de todo lo que da al equipo tanto ofensiva como defensivamente".

"Todos son increíbles en este vestuario, pero Juan Carlos, desde el primer día, me trató muy bien y siempre está ahí si necesito cualquier cosa"

En el lado humano destacó a Juan Carlos. "Como persona todos me parecen increíbles, pero me sorprendió para bien Juan Carlos. Desde el primer día me trató muy bien y siempre está ahí. Si necesito cualquier cosa o algo siempre está ahí".

"El míster siempre me pidió que me adaptara rápido, que conociera a todos mis compañeros rápido y que luchase todos los balones", dijo sobre Alberto Monteagudo.

Contar con libertad en la punta del ataque es una de sus virtudes. "Me gusta jugar como un "nueve" de referencia. Este año no había podido jugar así y ante el Rayo Majadahonda me sentí un poco libre. El tener la libertad de recibir de espaldas, el ir al espacio o ir al primer palo... sentirme libre me dio más motivación y se vio, sobre todo en la primera parte, en la que estuve mejor físicamente", dijo.

"Todos los jugadores de banda del equipo son desequilibrantes y al final, que tengan una referencia, como Manu (Barreiro) o yo seguro que podemos aportar goles y se verá plasmado todo el equipo", valoró Toni Martínez.