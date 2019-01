Orest Lebedenko: "Me gusta atacar"

El nuevo lateral del Lugo hasta junio de 2023, el ucraniano Orest Lebedenko, se calificó como un futbolista principalmente "ofensivo" y reveló que habló con el excarrilero rojiblanco Vasyl Kravets, quien le recomendó que no se pensase el firmar por los lucenses.

"No me gusta hablar mucho de mí, prefiero hacerlo sobre el campo", observó Lebedenko. "Me caracterizo por ser un jugador más ofensivo que defensivo. Las transiciones ofensivas me salen muy bien y me gusta mucho atacar", añadió el internacional sub21 ucraniano de 20 años.

El presidente del Karpaty, club de procedencia del Lebedenko, Oleg Smaliychuk, quiso dejar claro que no es adecuado hacer comparaciones entre el nuevo futbolista del Lugo y Vasyl Kravets, ahora en el Leganés. "Orest (Lebedenko) y Kravets no son jugadores similares. Orest tiene su propia carrera y espero que en el futuro peleen por el mismo puesto en la selección", dijo Smaliychuk.

Lebedenko aseguró que habló con Kravets antes de decidirse por el Lugo. "Lo primero que hice fue llamar a mi amigo Vasyl Kravets y preguntarle. Él me dijo: 'ni lo dudes'. También vi muchos partidos del Lugo antes de tomar la decisión y claramente es un equipo que juega muy bien al fútbol y, como yo, se caracteriza por ser un jugador ofensivo. Creo que para mí es un equipo perfecto para crecer. Todo el mundo sabe que es un club familiar, que tratan bien a los jugadores extranjeros".

"Venir al Lugo es un paso muy grande en mi carrera. Mi sueño desde niño era jugar en el fútbol español. Jugar aquí es hacerlo en el mejor fútbol del mundo. Estoy muy emocionado y convencido de que la decisión es perfecta. Por mi parte puedo decir que voy a hacer todo lo posible para adaptarme pronto y ayudar al equipo".

Lebedenko ya conoce a sus nuevos compañeros y al entrenador, Alberto Monteagudo. "Tuvimos un desayuno juntos y me recibieron muy bien. Tuve una charla pequeña con el entrenador. Le agradezco mucho al Lugo por recibirme tan bien".

Sobre las cifras del traspaso de Lebdenko, el director deportivo del Lugo, Emilio Viqueira, no quiso poner un número sobre la mesa. "Las cifras no las vamos a dar. Es un traspaso, pero no daremos las cifras", dijo Viqueira.

"Tenemos una gran relación desde hace años. El presidente tiene una gran relación con Oleg (Smaliychuk) y son temas internos", aseguró el compostelano sobre si tiene todos los derechos del futbolista o solo un porcentaje, como sucedió con Kravets.

Viqueira también aseguró que el interés por Lebedenko venía desde la posible salida de Kravets. "Sabíamos que Kravets iba a salir tarde o temprano, era inevitable. Se nos presentaron varias opciones y entre ellas estaba Orest. La secretaría técnica lo visionó y, dada la buena relación entre los clubes, pensamos que era una buena opción de futuro".