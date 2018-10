Javi López: "Frente el Nástic hemos sacado un partido que teníamos que sacar"

LOGRAR UN TRIUNFO que debió ser con menos sufrimiento pero que contribuye a que el Lugo cuente con una buena reserva de energía y confianza para el futuro inmediato en Segunda División. Así se mostró el técnico del Lugo, Javi López, que celebró la victoria ante el Nástic en el Ángel Carro.

"Debimos haber llegado al tramo final con un marcador un poco más holgado, pero cuando no sucede eso te toca sufrir. Ellos generaron alguna situación con los balones parados, aunque el partido lo debimos haber solucionado antes porque ocasiones tuvimos para ello. Nos faltó finalizar", declaró el preparador catalán.

"De Pita no hay mucho que decir, porque ya sabemos lo que es. Todos los jugadores han competido bien y sacamos un partido que había que sacar, pero todos hay que jugar y pelear. Estamos contentos porque este triunfo da energía y confianza al grupo", dijo.

López celebró su tercer partido sin encajar. "Dejar la puerta a cero es algo que íbamos buscando y es algo que vamos encontrando. Esto también fortalece al grupo porque en esta categoría es algo importante, no solo es tener posesión, generar ocasiones, sino también ser fuerte en el trabajo", señaló.

López argumentó el cambio de Sergio Gil al descanso. "Sergio Gil no llevaba muchos minutos de juego y jugó casi sesenta minutos el fin de semana pasado, casi noventa el miércoles en Copa, hacía calor, el partido era exigente y entendí que había que darle una vuelta. Me daba la sensación de que (Sergio Gil) se iba a ir cayendo conforme pasaba el partido y teníamos a gente fresca. Hicimos el cambio a pesar de que el trabajo que estaba haciendo era bueno, pero entendíamos que teníamos que darle un puntito más al equipo y no esperar a que se vaciara".

Sobre el estilo, el preparador aseguró que: "este equipo corre cuando tiene la oportunidad. Tenemos claro que somos un equipo con una idea de generar y asociarnos, pero también que cuando tenemos espacios tenemos que aprovecharlos. Cuando puedes llegar a la portería contraria con 4 toques por qué tienes que hacer 25. Eso se hace cuando no hay espacios, los equipos están cerrados y hay que elaborar y encontrar los caminos, pero cuando están abiertos hay que aprovecharlos y tenemos gente que lo puede hacer".

Para Javi López será bueno jugar otra vez en casa la próxima semana ante el Cádiz. "Volvemos a estar en nuestra casa y trataremos hacernos fuertes en ella. Van llegando los resultados porque trabajamos bien. Cuando los equipos hacen eso normalmente tienen la posibilidad de ganar. En Segunda es complicado ganar partidos seguidos y nosotros lo hicimos en Copa y hoy (por ayer) en Liga. Tenemos que pensar ya en el siguiente, que habrá que pelear mucho para sacarlo".

Sobre el horario, López indicó que "les gustó el de las cuatro de la tarde para nosotros (bromeó), pero hoy (por ayer) era más llevadero. Hacía calor, pero no lo de semanas anteriores".