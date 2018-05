EL TÉCNICO del Lugo, Francisco, valoró "positivamente" que el equipo lograra la salvación matemática con cuatro jornadas de antelación para finalizar el campeonato liguero. El preparador almeriense reconoció que los objetivos hace "mes y medio" podían ser otros, pero recordó que hay que "valorar el esfuerzo" de una entidad que compite "contra equipos que triplican" el presupuesto de los rojiblancos.

"Es cierto que hace mes y medio todos pensábamos otra cosa. Que la salvación se iba a conseguir antes. Pero una vez que nos metimos en la dinámica en la que nos metimos, hay que darle la importancia que tiene a un club como el nuestro, a un equipo que ha tenido todas las adversidades que ha tenido, que logramos nuestro objetivo primordial, la salvación. Ahora nos toca pensar que podemos ser el mejor equipo que ha tenido este club en su historia. Estamos cerca de esos 56 puntos de la mejor temporada y lucharemos para superarla", aseguró Francisco.

Hemos sufrido al final pero en esta categoría es muy difícil ganar. El equipo ha competido, me voy contento

El entrenador del conjunto lucense se mostró "contento" por el triunfo logrado ayer ante el Sevilla Atlético: "Era un partido complicado, parecido al del día del Lorca, contra un equipo descendido que no se juega nada, pero con chavales jóvenes que quieren mostrarse. Nosotros volvíamos a nuestro campo, donde no estábamos cómodos, donde nos faltaba fluidez. Hacía un calor como el día del partido del Cádiz de hace ocho meses, y nos podía afectar más que a ellos. Me voy contento. Ha sido un partido disputado, hemos tenido ocasiones para sentenciar antes. El equipo ha competido, no se deja ir, tiene orgullo y ganas de seguir creciendo", indicó.

Francisco explicó que el equipo acabó el encuentro bastante tocado a nivel físico: "Sus llegadas han venido prácticamente al final. La entrada de Campillo nos vino bien, Iriome nos ha dado fuerza, pero había mucha gente en el campo con problemas. Luis Ruiz, Jaime que no podía más... Hemos sufrido al final pero en esta categoría es muy difícil ganar. Se está viendo en los equipos de arriba. El Cádiz empató, el Huesca sin Cucho llevaba ocho partidos sin ganar... Nosotros hemos vuelto a ganar y ahora tenemos que ser valientes", comentó.

Hace un mes y medio pensábamos otra cosa. Pero hay que darle importancia a lograr el objetivo primordial

El preparador rojiblanco se mostró contento por el encuentro de Dani Escriche, que marcó su segundo gol en tres partidos, aunque no quiso personalizar y felicitó el esfuerzo de toda la plantilla: "Escriche está jugando porque se lo está mereciendo. Está dando el nivel que todos esperábamos, pero lógicamente, Escriche depende del equipo. Estoy muy orgulloso de todos los jugadores. De ver el esfuerzo que hacen Seoane y Pita después de tantos años en el club y cómo contagian a sus compañeros", afirmó Francisco.

El técnico no quiso valorar las posibles ofertas que puedan tener sus futbolistas de cara a la próxima temporada: "Nosotros miramos el día a día, no lo que va a pasar dentro de un mes", indicó.