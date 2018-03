Guille Rubio: "El Palencia va para arriba"

La experiencia es un grado. Y a medida que se acerca el final de la temporada, en el momento en el que cada partido adquiere una relevancia especial, la veteranía se convierte en un aspecto generalmente determinante. En este sentido, el pívot del Cafés Candelas Breogán Guille Rubio es una buena muestra de ello. Un jugador que ha ido ganando importancia hasta convertirse en un referente que siempre aparece en los momentos más delicados.



Pero la experiencia es una cualidad que no solo se rentabiliza en la cancha, también en el trabajo diario y, desde luego, en la mentalización del equipo. Una prueba de ello es el mensaje que el pívot catalán hace llegar ante la visita del Palencia de este domingo (18.00 horas, Pazo dos Deportes de Lugo). Para empezar, advierte de que su situación en la clasificación no se ajusta a su nivel real como equipo. "Su ubicación en la tabla es totalmente engañosa, hay que tener en cuenta que han perdido seis o siete partidos por muy corto margen, con ganar solo la mitad de esos encuentros su situación sería ahora muy distinta. Además han cambiado de entrenador y está claro que van para arriba. De momento ya llevan dos victorias consecutivas", señala.



Y si de valorar la veteranía se trata, el Palencia no se queda atrás con respecto a ningún rival. Desde los 36 años de Urko Otegui a los 30 años de Busma o Sergi Pino, pasan otros tres jugadores como Jordi Grimau, Andrés Miso o Eric Garrido. Esta es una característica que, obviamente, no pasa desapercibida para el pívot breoganista. "La verdad es que tienen una muy buena combinación de veteranía y juventud. Tienen gente con mucha experiencia, curtida en mil batallas y esto es muy importante sobre todo en situaciones como por la que atraviesan. Insisto en que tienen muy buen equipo, una plantilla para estar arriba y desde luego para nosotros va a ser un partido muy difícil", apunta.



Guille Rubio recuerda que en la primera vuelta su equipo derrotó al Palencia Baloncesto pero de forma muy ajustada (70-74). Por eso repite que el encuentro del domingo es necesario afrontarlo sin ningún tipo de confianza. "Al margen de que tienen buenos jugadores, todos los que juegan ante nosotros quieren ganar, quieren derrotar al líder y esto implica una motivación especial. Además pueden jugar sin presión porque una victoria sería importante para ellos, pero una derrota no implicaría nada", asegura.



Siguiendo con la referencia del encuentro de la primera vuelta, el pívot del Breogán resalta la importancia que en el desenlace del encuentro puede tener el rebote. En el partido disputado en Villamuriel de Cerrato, el conjunto que por aquel entonces dirigía Joaquín Prado capturó nada menos que 19 rebotes bajo la canasta del Breogán. Un aspecto que pudo costar el encuentro a los de Lezkano.



"El Palencia, y más ahora desde la llegada de Alejandro Martínez, es un equipo que sabe a lo que va a jugar y desde luego querrán controlar el partido. La clave va a estar en el rebote, un aspecto que va a ser fundamental y en el que tendremos que estar muy centrados para que no nos compliquen el partido", señaló Guille Rubio.



Con respecto al estado de su equipo, el jugador catalán se muestra muy optimista. "Logramos una victoria muy importante en Castellón, seguimos dando pasitos hacia nuestro objetivo y la verdad es que el equipo está bien, trabajando y pensando sólo en el Palencia", dice.



Ante el Palencia, podría producirse el debut de Sandi Cebular, la nueva incorporación del equipo breoganista. Para Rubio "todo lo que venga para ayudar al equipo es bienvenido. Hay que acoplarlo lo antes posible y que cuanto antes sume como sumamos todos para alcanzar el objetivo".