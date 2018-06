Yaya Touré estalla contra Guardiola: "Finge no tener problemas con la gente de color"

Yaya Touré no se ha quedado corto para hablar de su exentrenador Pep Guardiola, a quien ha acusado de racista, además de haber confesado que desea "que su mito se rompa".

El jugador marfileño, actualmente sin equipo habló para la revista France Football en una entrevista en la que dejó claro que sus diferencias con el catalán no han quedado en absoluto arregladas tras su marcha del Manchester City.

Touré recuerda agriamente también su paso por el Barcelona, y apunta que, a pesar de que los datos sobre su forma física eran mejores que los de muchos compañeros de equipo, era apartado del once titular. "No se porqué pero tengo la sensación de que estaba celoso. Me tomó por un rival, como si le hiciera un poco de sombra" afirma el futbolista.

"Llegué a preguntarme si era por mi color", confiesa, el internacional de 35 años, que no duda en ir más allá. "No soy el primero en hablar sobre estas diferencias de trato. En el Barça algunos también se formularon la pregunta", señala.

Tras esta afirmación el jugador fue preguntado sobre si el técnico del City tiene algún problema con los jugadores de color, a lo que Touré respondió de un modo un tanto desenfadado. "Finge no tener ninguno. Es demasiado inteligente como para quedar atrapado. Él nunca lo admitirá pero el día que en el campo de uno de sus equipos vea a cinco africanos, te prometo que le envío un pastel", resolvió.