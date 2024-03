Xavi Hernández demanda al periodista Manuel Jabois

Xavi Hernández ha demandado al periodista de El País Manuel Jabois, por unas declaraciones suyas en El Larguero en las que el pontevedrés decía que el entrenador del FC Barcelona contactó con él para mostrarse su enfado por un artículo que había publicado.

"Fue Xavi, pero no os lo voy a decir porque fue en privado. Fue a través de mensajes y fue una cosa bastante sucia y no lo dijo en público y ya está. No le gustó un artículo mío, a mi juicio divertidísimo, que fue casi después de mi artículo sobre Cristiano Penaldo que había hecho yo contra un jugador de mi propio equipo, hablando de su fingimiento de penaltis. Decía de Xavi que el partido no acababa hasta que él saliese a decidir quién había merecido ganar. Está muy vigente, por cierto. Me envió unos mensajes privados", dijo el periodista en El Larguero, aunque un día después matizó sus palabras e indicó que nunca contactó con él directamente, sino que le hizo llegar su queja a uno de los jefes de Jabois en El País.

Sin embargo, Xavi considera insuficiente ese matiz y ha demandado, según pudieron confirmar medios como Sport citando fuentes del club, al pontevedrés. El técnico de Terrasa pretende Jabois haga una rectificación pública.