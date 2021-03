La Vuelta de las catedrales como la calificó este viernes el actor David Amor y presentador del acto, se cerrará este año con una "emboscada" diseñada por el exciclista Óscar Pereiro en la penúltima etapa, antes de una contrarreloj de casi 34 kilómetros que finalizará en Santiago de Compostela, para conmemorar el Año Santo que se alargará hasta 2022 por la pandemia.

La cita pasará también pasará por la provincia de Lugo en la etapa 19, el próximo 3 de septiembre, entrando en Galicia desde Asturias, desde Tapia de Casariego, pasando por A Fonsagrada para culminar, 187 kilómetros después, en Monforte de Lemos.

Será una de las vueltas más gallegas, porque un día después de acabar en Monforte, el pelotón disputará una etapa clásica entre Sanxenxo y Mos, de 173 kilómetros y con final en alto en el castro de Herville, que según Pereiro, será "muy duro" para los participantes.

Serán tres etapas con final en Galicia que servirán de juez de la última grande del calendario ciclista. El pelotón llegará a la comunidad después después de las etapas reinas de la ronda en las montañas asturianas, con finales en los Lagos de Covadonga y el inédito Alto del Gamoniteiro, señaladas en rojo en el diseño de la prueba.

LA ETAPA LUCENSE. La Vuelta entrará en Galicia desde Asturias, donde vivirá dos de las etapas llamadas a marcar distancias entre los líderes de la general. Una vez coronado el Gamoniteiro, el pelotón partirá de Tapia de Casariego para llegar a Monforte de Lemos.

Sobre el papel parece una etapa de transición, pero el exciclista Ezequiel Mosquera, también presente este viernes en el acto celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago, señaló que el concepto de "transición no existe en el diccionario del ciclismo", y más si se habla de la etapa 19, a la que los corredores llegarán con tres semanas de competición en sus piernas.

"En una etapa así puede pasar de todo. Puedo haber un sprint, puede haber una fuga permitida o una fuga que no lo haya sido. El terreno no es fácil y promete ser espectacular", apuntó el exdeportista, que estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, quien vaticinó que la ronda española llegará a la Ribeira Sacra siendo ésta ya "Patrimonio da Humanidade pola Unesco", algo que puede ocurrir el próximo mes de junio.

El dirigente también señaló el "importante retorno económico que suporá para Monforte e a Ribeira Sacra ser fin da 19 etapa desta importante competición".

Tomé aseguró que Monforte se volcará con La Vuelta "como se volcou no ano 2016 coa saída", recordó que el ciclismo «é un deporte de promoción do territorio, do turismo y celebró acoger "unha das etapas máis longas desta nova edición da Vuelta".

CULTURA PATRIMONIAL. Además, el también alcalde de Monforte sacó pecho de la ciudad, destacó su importancia como "cidade condal" e hizo un repaso de sus valores artísticos y culturales, destacando los Escolapios, "o segundo Escorial galego", y los diferentes museos, como el que alberga el arte sacro e italiano del siglo XVI o el Museo del Vino, resaltando también los caldos de la Ribeira Sacra. "Os ciclistas poderán recuperar as forzas cun dos nosos viños", bromeó.



Recorrido. Un final de La Vuelta muy gallego



Tras llegar a Monforte, Sanxenxo será el punto de partida de la etapa número 20, que finaliza en el Castro de Herville (Mos) y que ha diseñado Óscar Pereiro "con una emboscada" y una "continuidad de puertos" que serán "duros" para el pelotón. Pereiro dijo que podría hacer los últimos 100 kilómetros de esta etapa "con los ojos cerrados" porque transcurre por carreteras "que me vieron nacer como ciclista".



Etapa número 21

La última etapa de La Vuelta coronará al campeón —y sucesor de Roglic—con una contrarreloj entre Padrón y Santiago de poco más de 30 kilómetros. Es una etapa similar a la vivida en 1993, en la que Galicia también celebró un Xacobeo y que deparó un duelo entre Tony Rominger y Alex Zülle, que ganó el segundo.



Personalidades

En el acto participaron el director general de la cita, Javier Guillén, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, exciclistas, ciclistas en activo y los alcaldes de Santiago, Padrón y Mos, entre otros.