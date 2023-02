Vingegaard no viene de paseo a O Gran Camiño

No hubo espacio para la cautela, ni para el temor al duro final, ni a los trescientos metros de empedrado de la meta del Monte de Santa Trega. No tuvo piedad de nadie el capo de O Gran Camiño, que ejerció como tal cuando pudo, sin mal tiempo que lo impidiera, sin guardarse fuerzas para el mes de marzo y las carreras del Uci World Tour. Jonas Vingegaard (Jumbo) ganó en la desembocadura del Miño, en la segunda etapa de la ronda gallega, la primera con una conclusión oficial. Se vistió de líder además para demostrar que no vino Galicia para rodar sin ambición.

El danés hizo bueno su rol de gran favorito, su categoría de actual ganador del Tour de Francia y dio una exhibición en A Guarda con un ataque en el puerto final, de segunda categoría, con pavés poco antes de la llegada.

"Siempre me gusta llevar el maillot amarillo, estoy muy feliz. Mi primera victoria en España es especial para mí. Es el inicio de temporada y quería demostrar que estoy bien. Ayer (por el jueves) fue muy duro por el frío, pero hoy (por este viernes) ya me encontré mucho mejor. Espero mantener el maillot amarillo", manifestó el nórdico al bajarse del podio.

Allí había recibido las flores y el trofeo que premiaban su demostración de fuerza. Su demarraje en las rampas del Monte de Santa Trega, a falta de dos kilómetros, dejó plantados a sus rivales.

La subida al Monte de Santa Tegra. KIKE ABELLEIRA

Nadie fue capaz de seguirlo. Ni Rubén Guerreiro (Movistar), ni Ion Izagirre (Cofidis), ni Antonio Pedrero (Movistar), Jesús Herrada (Cofidis), Víctor Langelotti (Burgos- BH), Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa) o el joven talento británico de 19 años Lukas Nerurkar (Trinity) —su padre fue Richard Nerurkar, quinto en el maratón de Atlanta '96— pudieron seguirlo.

El danés dejó atrás un carrusel de cuerpos en escorzo por el esfuerzo mientras las ruedas botaban en el empedrado del Val Miñor. Mientras Vingegaard levantaba los brazos, sufrían los demás.

Antes lo habían probado los aventureros diarios, con una fuga formada por Unai Cuadrado, Josu Etxeberria, Antonio Angulo, Alejandro Ropero, Alexander Konychev, Mattia Bais y Sebastian Schönberger. Nunca tuvieron opciones reales de optar al triunfo. Su distancia era controlada por el robot impasible del Jumbo-Visma, que sacó el cronómetro para que el tiempo pasara bajo su ley y, cuando quiso, echó abajo la fuga.

Lo hizo a 15 kilómetros de meta. Ahí tomó el relevo el rey de O Gran Camiño para convertirse en su primer líder, que cuenta con 28 segundos sobre Guerreiro, 33 sobre Izagirre y 39 sobre Pedrero, Herrada y Langelotti.

Quedan otras dos etapas, pero parece difícil que nadie ose disputarle el trono al monarca danés en la montaña de Valdeorras este sábado y en la contrarreloj de Santiago el domingo.

La montaña ourensana marca la etapa reina

La tercera jornada de O Gran Camiño tendrá este sábado su etapa reina, donde la montaña será la gran protagonista. Será el tiempo para los escaladores y para que Vingegaard demuestre su ambición.

Serán cinco puertos, uno de tercera (el Alto do Rodicio), uno de segunda (el Alto da Hermida), dos pasos por el alto de Santa Mariña (primera) y el final en Rubiá (primera).