Vingegaard, operado con éxito de su fractura de clavícula en la Itzulia

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ha sido operado "con éxito" de la fractura de clavícula que sufrió el pasado jueves en la cuarta etapa de la Itzulia, según confirma el equipo, quien a la vez no precisa sobre el tiempo estimado de recuperación.

"Jonas Vingegaard fue operado con éxito de la clavícula. Se recuperará en las próximas semanas, pero aún no está claro cuánto tiempo llevará su rehabilitación", comenta el Visma en sus redes.

El doble ganador del Tour de Francia "se encuentra bien", aunque continua ingresado en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria, donde fue ingresado el jueves a causa de la caída que también afectó a varios corredores.

El director deportivo del Visma, Merijn Zeeman, afirmó el pasado fin de semana que, por el momento, no se puede decir nada sobre la participación en el Tour, que empezará el 29 de junio en Florencia.

Vingegaard sufrió fractura de clavícula y de varias costillas y neumotórax en la Itzulia, prueba en la que no pudo defender el titulo que conquistó en 2023.

El sindicato de ciclistas francés denunciará a la mujer que arrojó una gorra a la bicicleta de Mathieu Van der Poel a su paso por uno de los tramos adoquinados de la París-Roubaix, cuando faltaban poco más de 42 km para llegar a meta y ya se encontraba inmerso en su viaje en solitario hacia la victoria.

Así lo ha señalado este lunes en sus redes sociales: "Mañana por la mañana a las 8:30 horas la Asociación Internacional de Ciclistas Profesionales (CPA) y la UNCP -su filial en Francia- presentarán una denuncia ante la Policía. Estamos pidiendo a cualquiera que pueda proporcionar información para identificar a esta 'encantadora' persona".

Horas después se conocía a través de Het Nieuwsblad que la mujer se entregará a la justicia el lunes. Según ha podido saber el medio flamenco, esta era "fanática" del corredor neerlandés y se encontraba en la carrera como invitada VIP.

We will continue to take legal action against disrespectful fans of the riders!



Read this ⬇️https://t.co/3LZSTKhrps#CyclingSafety #Respect #CPA #ParisRoubaix #MVDP #SafetyFirst pic.twitter.com/TM3Tk8khqw