Denuncian insultos sexistas a una portera de 13 años: "Está soltera, por donde se la quieres meter"

El Villalonga CF manifestó este martes, a través de un comunicado público, su "absoluto repulsa aos feitos que aconteceron o pasado sábado 6 de maio no partido de categoría infantil entre o noso equipo e o CFB Poio", un duelo de Primera Autonómica infantil en el cual el conjunto celeste denuncia que su guardameta, de tan solo 13 años, recibió comentarios machistas del entrenador del bloque poiense.

El técnico del conjunto infantil del Villalonga es Luciano González (exjugador y entrenador también del primer equipo celeste) manifestó, previo al comunicado del club, en su perfil de twitter que su guardameta recibió comentario por parte del entrenador visitante que "textualmente" decían "está soltera, por donde se la quieres meter". En su propio hilo de twitter el técnico ya denunció públicamente que "ese espécimen no debería formar parte de una escuela deportiva ni de la sociedad. Es denigrante y asqueroso".

Tras las primeras palabras de Luciano González, el Villalonga se unió a las protestas declarando en su comunicado que "este tipo de actos e condutas son os que impiden que a nosa sociedade e o noso deporte avance e son inaceptables para alguén que exece a laboura de formador". Comentarios que chocaron de frente con el comunicado, firmado por el comité de árbitros y la Federación Galega, leído en la previa del partido en contra de la violencia que se genera cada fin de semana en los terrenos de juego. En este sentido el Villalonga también considera que el hecho de que el árbitro decidiese no incluir los hechos en el acta del partido "pese a ser solicitado polo noso delegado" también choca de frente con ese comunicado que se leyó en todos los terrenos de juego.

CFB POIO ES UNA VERGÜENZA que permitais tener a 1 entrenador categoría infantil dirigirse a nuestra portera textualmente "ESTA SOLTERA POR DONDE SE LA QUIERES METER" ese espécimen no debería formar parte de una escuela deportiva ni de la sociedad. Es denigrante y asqueroso. — LucianoG.G.R.A.O⚽️15 (@L15magic) May 6, 2023

Tal y como declara Luciano González en su hilo de twitter la guardameta salió "llorando del campo" debido a los "comentarios sexistas" de los que fue víctima. Tanto el técnico como el club mostraron todo su apoyo a la jugadora que "durante todos estes anos demostrou a súa educación, compromiso e valores os cares endexamáis serán oscurecidos por comentarios ni conductas como os que se producieron" y además esperan que "o acontecido sexa tratado coa gravidade que representa".

Concello de Poio

En base a la situación generada a raíz de la denuncia pública del Villalonga Marga Caldas, como concelleira de Deportes de Poio, quiso transmitir que "desde o Concello trasladamos a nosa máis enérxica repulsa por estes feitos. Estas condutas non representan os valores do deporte en xeral nin ao tecido deportivo de Poio, que sempre foi exemplar no seu comportamento e na súa acción".

Caldas, en nombre de todo el Concello, destacó que exigirán que "se adopten as medidas oportunas para evitar que este tipo de condutas se volvan a repetir" y que exigirán al club "que tome as medidas oportunas para cortar este problema de raíz a fin de que non se volva repetir".