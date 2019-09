La victoria del paciente Hamilton

Por unha cuestión de fe, cando Ferrari parecía inalcanzable pola súa velocidade e o seu ritmo, o británico Lewis Hamilton puido renovar o reinado de Mercedes no Gran Premio de Rusia. é a única escuadra que coñece a vitoria na cidade olímpica de Sochi, adherida ao calendario da Fórmula Un en 2014. Mercedes debe a súa supremacía, en gran medida, ao desempeño do virtuoso piloto de Stevenage.

E é que este domingo, como en 2014, 2015 e 2018, Hamilton volveu ser o mellor sobre o asfalto ruso. O mérito é atribuíble á fortuna e ao seu empeño por forzar a súa frecha prateada, aínda sabéndose o mellor do Mundial. Ocorre, con todo, que a súa fame non está extinta. A súa renda, de feito, é hoxe maior tras haberse reconciliado coa vitoria. Non gañaba desde o 4 de agosto, en Hungría, xusto antes da pausa estival. En Sochi volveu lucir o seu sorriso e os seus rastas no alto do podio, engrosando un palmarés á altura dos grandes fenómenos da disciplina. Hamilton suma 82 vitorias e 5 títulos. Ten tempo para seguir decorando o seu historial, fiel ao seu propósito de avanzar "cun pé diante do outro", tamén nos días máis difíciles.

En Sochi resultoulle "complicado poder seguir o ronsel dos Ferrari" no primeiro terzo da carreira. O alemán Sebastian Vettel e o monegasco Charles Leclerc comandaban a proba, distraídos na súa propia pelexa. 'Seb', segundo denunciou o monegasco, alterou o pacto acordado. Aproveitou o rebufo que lle facilitou Leclerc para gañarlle a segunda posición a Hamilton; pero a continuación pasou tamén ao seu compañeiro. Esa acción abriu unha rifa por radio. Leclerc reclamou o primeiro posto. Dono da 'pole', entendía que era o máis xusto. Vettel, en cambio, defendeu o seu. "Ten que achegarse máis", pediu reiteradamente o tetracampeón do mundo, medorento por se daban pé á remontada de Hamilton.

Vettel abandonou por un problema no motor e a súa ausencia deu ás ao equipo Mercedes

Desde Ferrari interviñeron cunha mensaxe conciliadora. "Faremos o cambio máis tarde", mediaron desde o muro tratando de rebaixar o lóxico enfado de Charles Leclerc. Máis comedido que en Singapura, cando a estratexia lle arrebatou o triunfo en favor de 'Seb', o mozo monegasco preferiu deixar a disputa para logo da carreira. Bastante tiña con protexerse da ameazante figura de Lewis Hamilton, que asomaba a súa frecha prateada xusto por detrás. Leclerc cumpriu en pista. Soubo esperar ata a volta 27 para retomar a cabeza coincidindo coa entrada de Vettel en boxes. Non contaba a escuadra italiana con perder aí o seu dobrete.

Un problema no motor deixou a Vettel fóra de carreira por primeira vez desde o Gran Premio de Alemaña de 2018. Ese lance revitalizou aos dous Mercedes. O coche de seguridade virtual converteuse no gran aliado de Lewis Hamilton e de Valtteri Bottas, quen pasaron a comandar a proba ante a resignación de Charles Leclerc. "Terceiro é o mellor que podiamos facer, desafortunadamente, tras a saída do coche de seguridade", lamentou. Despois, agregou diplomático que era "unha pena non ter un segundo coche no podio". E é que Mercedes volveu ocupar as dúas primeiras posicións. Logo de tres Grandes Premios triunfais, en efecto, Ferrari volveu verse derrotado polo mellor fabricante do campionato.

Carlos Sainz cruzou a meta na sexta posición

Por detrás cruzaron a bandeira a cadros o Red Bull do holandés Max Verstappen e do tailandés Alexander Albon. O español Carlos Sainz (McLaren) volveu erixirse no gañador do 'outro' Mundial. Unha carreira sobresaliente situou ao madrileño na sexta praza. Gañoulle a partida ao mexicano Sergio Pérez (Racing Point) e ao británico Lando Norris (McLaren). O danés Kevin Magnussen (Haas) e o alemán Nico Hulkenberg (Renault) completaron o top-10. Fóra dos puntos terminaron o canadense Lance Stroll (Racing Point), o ruso Daniil Kvyat (Touro Rosso), o finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), o francés Pierre Gasly (Touro Rosso) e o italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

O Gran Premio, en cambio, concluíu antes do previsto para o polaco Robert Kubica e o británico George Russell, os dous pilotos titulares de Williams. O australiano Daniel Ricciardo (Renault) e o francés Romain Grosjean (Haas) tamén se retiraron. Ningún, con todo, sufriu o abandono tanto como Sebastian Vettel. O fin de semana foi desgraciado para el e para Ferrari.