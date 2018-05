Viaje por Europa (League) desde O Páramo

La felicidad está en un amigo, un coche y 2.800 kilómetros de carretera. En 13 horas de camino, una avería mecánica y los nervios prepartido. En una cerveza y un himno. En la "picadita" de Griezmann y el corazón de Gabi. En el Niño levantando su Europa League. La felicidad está en momentos que nunca se irán de la memoria, por eso José López y Benjamín García, vecinos de O Páramo, no dudaron en subirse al coche y plantarse en Lyon para ver la final de la Liga Europa que conquistó el pasado miércoles el Atlético de Madrid."Falei con Manuel Sedano, presidente da Peña Atlética Lucense, e díxome que tiña dúas entradas. Cando mo dixo comenteillo ao meu colega, preparamos todo e aló fomos", cuenta José López.

El camino, como buenos atléticos que son, no fue fácil. El coche paró llegando a Lyon y hubo que tirar de taxi. Aunque al final mereció la pena: "Foi impresionante. Eles eran máis ca nós, pero nós fixémonos notar moito máis. Houbo un ambiente que non se pode explicar. Non se parou de cantar durante todo o partido", recuerda el vecino de O Páramo.

"Hai que repetir eso máis a miúdo", añade Benjamín García, que ya vivió alguna aventura similar con su compañero de viajes, con el que vivió la final de la Copa del Rey de 2010 en el Camp Nou: "Os que somos do Atlético desfrutamos igual co fútbol. Non somos os máis felices por gañar. Naquela final contra o Sevilla, gañaron, entregáronlles a copa, marcharon todos e nós quedamos alí. Non se moveu ninguén e os xogadors tiveron que volver a saír ao campo. Eso é o máis bonito", indica López.

Benjamín García destacó el buen ambiente que se vivió por las calles de la localidad francesa: «Xuntámonos cos atléticos de todos os sitios. De onde máis había, loxicamente, era de Madrid, pero tamén doutros lugares como Soria, nós os de Lugo... O malo é que a final sexa pola semana. Estes partidos están mellor o fin de semana, porque podes planificar doutra maneira», cuenta el seguidor rojiblanco, socio de una cooperativa láctea, que pudo viajar con el equipo gracias a los turnos que establece con sus socios.

El fútbol, además, permite a estos lucenses conocer Europa: «Cando podo ir a partidos por aí, vou. Ben con outra pandilla, ben coa rapaza. Ás veces aproveito, collo uns días de vacacións e vámonos os dous, como cando fomos a Mónaco a ver a final da Supercopa», cuenta José López mientras terminan de arreglar el coche.

Con otros 1.400 kilómetros por delante, García y López rememorarán mil y una veces lo vivido en Lyon. Porque la felicidad también está en compartirla.