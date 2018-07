Vettel 'regala' el triunfo a Hamilton y Alonso naufraga en Alemania

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno tras remontar desde la decimocuarta posición.

El accidente del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuando encabezaba la prueba después de 52 vueltas, entregó el triunfo en el circuito de Hockenheim a Lewis Hamilton, nuevo líder del Mundial.

El podio lo completaron los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari), quien no pudo evitar el dominio de las flechas plateadas ante el error de su compañero en la escudería italiana.

Hamilton, defensor del título, aprovechó la concesión de Vettel en un momento de incertidumbre, por la lluvia, para acceder al primer puesto de la carrera y del campeonato.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), el alemán Nico Hulkenberg (Renault) y el francés Romain Grosjean (Haas) se repartieron la cuarta, quinta y sexta posiciones.

El mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon (Force India), el danés Marcus Ericsson (Sauber) y el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) completaron el top-10.

De los puntos se quedó fuera el español Carlos Sainz (Renault) tras recibir una penalización de diez segundos por adelantar con el coche de seguridad en pista.

Su compatriota Fernando Alonso (McLaren) abandonó en la última vuelta, cuando rodaba último, sin opciones de sumar, después de que le saliera mal su estrategia al colocar neumáticos intermedios, en contra de las previsiones del tiempo.

🏁 RACE CLASSIFICATION (Chequered flag) 🏁



Hamilton weathers the storm to take win number four of 2018!#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/48pO4PnPw1