Verstappen, nuevo líder tras ganar en casa

El holandés Max Verstappen (Red Bull) recuperó el liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del campeonato, que se disputó en el circuito de Zandvoort.

Verstappen logró su decimoséptima victoria en la F1, la séptima del año, ante su afición, que llenó las gradas de Zandvoort, donde ganó por delante de los dos Mercedes, el del siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton –a quien arrebató el liderato y que marcó la vuelta rápida– y el del finlandés Valtteri Bottas, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen 🏁#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob