Verstappen se afianza en el liderato al ganar también en Austria

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aumentó su ventaja al frente del Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Austria, el noveno del campeonato, que se disputó en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria).

Verstappen, de 25 años, firmó su cuadragésima segunda victoria en la F1, la séptima en lo que va de año, al ganar de nuevo con gran autoridad —marcando la vuelta rápida en el último giro—, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, que protagonizó la remontada del día, al salir decimoquinto y concluir tercero.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron cuarto y sexto, respectivamente. El inglés Lando Norris (McLaren), entre ambos, acabó la carrera en quinta posición.

Verstappen, que firmó su quinta victoria seguida, lidera ahora el campeonato con 229 puntos, 81 más que Checo y con cien sobre el doble campeón mundial asturiano, que es tercero en la general.

The race-winning moment for @Max33Verstappen with this slick move past Charles Leclerc! 👌😮‍💨#AustrianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/Agk56wjB84