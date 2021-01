Vero Boquete: "En 10 años podría entrenar a un equipo de fútbol masculino"

La española Vero Boquete, jugadora del Milan en la Serie A italiana (Primera División femenina), aseguró este jueves que planea entrenar cuando se retire y que no excluye dirigir "a un equipo de fútbol masculino" en diez años.

"Quiero ser entrenadora. Cuando decidí convertirme en una jugadora profesional decidí también ser entrenadora en un futuro, o en el fútbol masculino o en el femenino. El deporte es el mismo, incluso si quiero entrenar a un equipo masculino, así que, ¿por qué no? En diez años podría entrenar a un equipo de fútbol masculino", aseguró Vero Boquete en una entrevista facilitada por el Milan.

La jugadora gallega, de 33 años y máxima artillera de la selección española, reconoció que fichar por el Milan, al que llegó el pasado noviembre, es un "gran paso adelante" en su carrera.

"El Milan es un club top con mucha historia. Cualquier jugador o jugadora desearía jugar en el Milan. Para mí es un gran paso adelante en mi carrera. Soy afortunada por estar aquí, tenemos todo lo que necesitamos para entrenar, viajar y competir de la mejor forma. Queremos luchar por el título cada año", dijo.

En la entrevista, Boquete también explicó su forma de celebrar sus goles con un gesto que indica un pulpo.

"Siempre celebro de esta manera porque cuando dejé mi casa por primera vez, decidimos con mis familiares y amigos que tenía que encontrar una celebración, algo que pudiera dedicarles. Al ser el pulpo un plato típico de Galicia, este gesto nos hace pensar en un pulpo pegado en nuestra cara. Es mi manera de celebrar desde hace mucho tiempo y creo que también ayuda a mi región, porque ahora mucha gente sabe que el pulpo es típico de mi región", explicó.

La jugadora santiaguesa, que a lo largo de su carrera también ha militado en clubes de España, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia y China, también manifestó su optimismo sobre el constante crecimiento del fútbol femenino.

"Si el partido es bueno, divertido, si ves una Copa del Mundo, un partido de la Serie A y a los aficionados les gusta, van a querer seguir viéndolo. Creo que esto es lo que le falta en este momento al fútbol femenino, pero en los últimos dos o tres años nos hemos acercado a este objetivo", afirmó.

