Vázquez acusa a Tebas de ser o "ditador" de LaLiga e "case" o dono do Fuenlabrada

O adestrador do RC Deportivo, Fernando Vázquez, cargou contra o presidente de LaLiga, Javier Tebas, na súa participación no programa da Televisión de Galicia Land Rober Tunai Show, no que lle fixeron unha entrevista en ton desenfadado na que asegurou que o dirixente é o "ditador" da asociación de clubs.

Vázquez recoñeceu que está a pasar un "mal momento" tras o polémico descenso do Deportivo a Segunda B, que se consumou o 20 de xullo na última xornada de LaLiga SmartBank, unha data do calendario prevista en horario unificado e na que só foi aprazado o partido do equipo galego pola infección por coronavirus dalgúns xogadores do rival, o Fuenlabrada.

O técnico do Deportivo conversou uns segundos por teléfono co exseleccionador nacional Vicente del Bosque, co que coincidiu décadas atrás no curso de adestradores, e despois tocoulle responder preguntas que formularan os asistentes.

Unha delas tiña relación co "pai do avogado do Fuenlabrada", en referencia a Javier Tebas, dirixente de LaLiga. O adestrador branquiazul empezou dicindo que "amigo do Deportivo non é" e despois consideroulle o "ditador de LaLiga".

"Foi elixido democraticamente pero non sabemos por que se converte en ditador co consentimento de todos os clubs. Sábese que ten a clubs agarrados por un sitio que doe moito", indicou o profesor.

A Tebas consideroulle "case, case dono do Fuenlabrada e dalgún equipo máis".

O técnico do Deportivo tamén foi cuestionado sobre se adestraría o Fuenlabrada e respondeu que cre que "non" porque xa ten unha "idade", pero non porque teña algo "contra" o equipo madrileño.