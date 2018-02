Un equipo de tercera categoría deja al City de Guardiola fuera de la Copa

El Wigan, de la tercera categoría del fútbol inglés, protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final de la Copa de Inglaterra, al apear de la competición al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola (1-0).



Si hace cinco años el Wigan, entonces dirigido por el español Roberto Martínez, necesitó el tiempo de prolongación para derrotar con un gol de Ben Watson al Manchester City en la final de Copa que ambos equipos disputaron en 2013, en esta ocasión no tuvo que esperar tanto.



Una diana del delantero norirlandés Will Grigg a once minutos para la conclusión permitió al Wigan vivir otro cuento de hadas, con un desenlace más inesperado este lunes dada la diferencia existente ahora entre el líder de la Premier League y el modesto conjunto de la Tercera División inglesa. El City, con muchos titiulares sobre el césped, jugó toda la segunda parte con diez por la expulsión de Fabian Delph y gozó de grandes oportunidades para marcar pero no fue capaz de concretar.

Fue la primera gran decepción de Pep Guardiola en Inglaterra en un año en el que está cerca de ganar la Premier y prácticamente clasificado para la siguiente ronda en Champions.