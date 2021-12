El segundo sorteo de la Champions League deparó un rival más duro para el Real Madrid y uno más benévolo para el Atlético. Los blancos se enfrentarán al PSG, cuando en el primer sorteo, en el que hubo caos con las bolas, les había tocado el Benfica. Y los del Cholo Simeone se cruzarán con el Manchester United, cuando en primera instancia el Bayern de Munich iba a ser su rival. El Villarreal cambió Manchester City por Juventus, en teoría más accesible para los de Unai Emery.

El resto de emparejamientos son: Chelsea-Lille, Benfica-Ajax, Sporting de Lisboa-Manchester City, Salzburgo-Bayern y Inter-Liverpool.

REPETICIÓN. La Uefa anunció este lunes que repetirá el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Tras varios errores con la elección de las bolas para los bombos, y las quejas de algunos clubes como el Atlético de Madrid, el organismo europeo explicó que se volverá a realizar a las tres de la tarde.

El lío pronto comenzó a propagarse por las redes sociales. A los pocos minutos de concluirse el sorteo, algunos periodistas apuntaban ya a una posible repetición del sorteo, debido a una mala colocación de las bolas en los bombos.

En primer lugar, al Villarreal le tocó el Manchester United, equipo al que no poidía enfrentarse ya que estuvo encuadrado en el mismo grupo en la primera fase. Pero ese no fue el único error, ya que poco después, en el sorteo del Atlético de Madrid, se vio cómo se retiraba la bola del United –que sí que era un posible rival de los rojiblancos– y se introducía la del Liverpool –rival en la fase de grupos y, por tanto, cruce que no puede darse en octavos de final–.

Esto ha llamado la atención de muchos aficionados e informadores. Si ya habitualmente algunos acusan de tongo a la Uefa en sus sorteos, estos errores consecutivos tan llamativos no han pasado desapercibidos.

No tardó en reaccionar la Uefa, que culpó del error a "un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí", por lo cual declaró el sorteo como nulo y anunció que se repetirá este mismo lunes a las tres de la tarde.

SORTEO INICIAL. El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones había dejado una eliminatoria asequible y otras dos más complicadas para los equipos españoles. El Real Madrid, primero de su grupo, se enfrentaba con el Benfica, a priori un rival más sencillo, con peor suerte para el Atlético (Bayern de Munich) y Villarreal (Manchester City).

El resto de eliminatorias las conformaban los siguientes partidos: Chelsea-Lille, Sporting de Portugal-Juventus, Inter-Ajax, Salzburgo-Liverpool y PSG-Manchester United.

EUROPA LEAGUE. El sorteo que sí fue válido fue el de la Europa League. El Barcelona se enfrentará al Nápoles en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este lunes en Nyon (Suiza).



El encuentro de ida tendrá lugar en el Camp Nou el 17 de febrero y la vuelta el 24 en el Diego Armando Maradona napolitano.

El Sevilla se enfrentará al Dinamo Zagreb, la Real Sociedad tendrá como rival al Leipzig y el Betis se la jugará con el Zenit.

Los cruces

Sevilla (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiacos (GRE)

RB Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)

Barcelona (ESP) - Nápoles (ITA)

Zenit San Petersburgo (RUS) - Betis (ESP)

Borussia Dortmund (GER) - Rangers (ESC)

Sheriff Tiraspol (MDA) - Braga (POR)

Oporto (POR) - Lazio (ITA)