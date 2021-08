"Tuve tabúes sobre la discapacidad y ahora trato de normalizarla"

¿Cómo afronta una adolescente de 16 años la amputación de una pierna?

Con mucha paciencia. También con mucha ayuda de mis padres, de los médicos y con ayuda de mi psicóloga también, por supuesto. No es una cosa que asimiles de un día para otro, sino que necesitas tiempo como con cualquier cambio brusco en tu vida.

¿Cuándo decidió hablar de su discapacidad de manera abierta?

Fue algo progresivo. Yo me acuerdo que al principio no me gustaba nada que se me viese la prótesis en las fotos, no subía ninguna foto a Instagram donde se me viese la prótesis o donde se me viese el muñón. Poquito a poco fui aceptando mi cuerpo, al principio igual solamente era el hecho de llevar una falda, pues ya me hacía sentir un poco insegura pero al mismo tiempo era un paso de gigante para mi aceptación. Hoy en día tiene un admirable sentido del humor.

¿Cómo lo consiguió?

Pues en parte gracias a mis amigos. Desde siempre hemos sido muy cachondos, nos hemos intentado reír de estas situaciones igual un poco complicadas aparentemente. Yo lo llevaba como algo natural, por ejemplo, el reírme de que se me quede la prótesis sin batería. Creo que es la mejor manera de aceptar una situación difícil.

¿Eres consciente de que escuchar su historia puede ser una gran inspiración para muchas personas?

Es lo que intento, tanto en las redes sociales, como a través de mi charla o de mi libro intento contribuir a ese cambio de la concepción que tiene la sociedad de la discapacidad. Porque yo misma también tuve esos tabúes. Yo tampoco sabía lo que era la discapacidad, no sabía qué eran los Juegos Paralímpicos. Intento que el mundo de la discapacidad no sea tan desconocido y que se viva de una manera más normalizada.

¿Cómo afronta sus primeros Juegos Paralímpicos?

Con muchas ganas y mucha ilusión. Un poco de nervios que creo que es natural, pero sobre todo siendo consciente de todo lo que me ha costado llegar hasta aquí y de que de alguna forma u otra, todo ese trabajo ha tenido su recompensa. Es un sueño que voy a cumplir y ojalá volver con ganas de seguir trabajando y con motivación extra para poder vivir otro ciclo olímpico.

¿Hay un cierto estigma en torno a estos Juegos?

Yo creo que es un poco de desconocimiento, mucha gente es probable que no sepa ni siquiera que hay Juegos Paralímpicos. Es probable que tengan menos repercusión que los Olímpicos porque todavía no tenemos esa educación acerca del mundo de la discapacidad y del deporte adaptado. Espero que la gente los vea, que los apoye y que se quede asombrada como yo la primera vez que los vi. Y que reconozca todo el valor y todo el esfuerzo que hay detrás de todos los deportistas que estamos aquí compitiendo.

En los últimos Juegos Olímpicos se hizo viral el caso de Simone Biles, ¿cree que los deportistas soportan demasiada presión?

Yo creo que hablo en nombre de casi todos mis compañeros, nosotros tenemos la suerte de tener a muchos profesionales a nuestro lado, de tener un apoyo incondicional. No creo que nunca a nadie se le haya criticado por no dar la talla, porque siempre hay justificaciones por lesiones, por nervios o por cualquier tipo de cosa.

¿Qué papel juega la salud mental en el deporte?

Es muy importante. Cuando volví al deporte fue porque yo tomé la decisión de volver y no porque nadie me forzase a hacerlo. Hasta que no estuve preparada no tomé las riendas y no quise empezar en el atletismo. Para que las cosas salgan tienes que haber entrenado por supuesto, pero sobre todo tienes que estar concentrado y en el momento. Todo eso se trabaja con la psicología deportiva y con saber trabajar tus emociones y hacer que no te afecten de manera negativa en una competición como son unos Juegos Paralímpicos.