El Tucu Hernández deja el Celta rumbo a Argentina

El internacional chileno Pedro Pablo, Tucu, Hernández, con contrato con el Celta de Vigo hasta junio de 2020, jugará la próxima temporada en el Independiente, que pagará cerca de dos millones de euros al club vigués por su traspaso.

"Agradezco la intención del Celta de contar conmigo para la próxima temporada pero ante una eventual posibilidad de salida les he pedido sea atendida", escribió el futbolista argentino nacionalizado chileno en las redes sociales.

Tucu Hernández, que tiene 32 años, llegó a Balaídos de la mano de Eduardo Berizzo en el verano de 2014. Aunque le costó entrar en el equipo, no tardó en convertirse en un fijo en el once del técnico argentino. No obstante, con la llegada de Juan Carlos Unzué al banquillo celeste perdió protagonismo la pasada temporada.

El Celta realizará el stage de pretemporada en Portonovo

La plantilla del Celta de Vigo iniciará el trabajo de pretemporada el próximo 9 de julio en las instalaciones deportivas de A Madroa, con la excepción de los internacionales que están disputando el Mundial de Rusia, que se irán incorporando progresivamente a los entrenamientos.



A diferencia de lo que venía realizando estos últimos años, y pese a que el presidente Carlos Mouriño dijo que estaban estudiando la posibilidad de regresar a Marbella, el Celta del argentino Antonio Mohamed realizará el stage de pretemporada en Portonovo, donde a finales de los noventa ya se concentró la selección española.



La pasada temporada el equipo celeste, dirigido por Juan Carlos Unzué, se desplazó a la localidad inglesa de Ashby de la Zouch, en el condado de Leicestershire. Durante su estancia en tierras británicas disputó varios partidos amistosos antes de regresar a Vigo para realizar la última fase de la pretemporada.



Desde su regreso a Primera División, el Celta nunca completó la mayor parte de su pretemporada en tierras gallegas. Los dos primeros años, bajo el liderazgo de Paco Herrera y Luis Enrique Martínez, la plantilla viajó a Portugal: Quiaios y Melgaço.



Con la llegada de Eduardo Berizzo al banquillo de Balaídos, el club dio un paso más en su expansión. Se concentró en Marbella y después viajó a Reino Unido para jugar varios partidos de preparación. El cuerpo técnico repitió experiencia fuera de España al año siguiente, y el equipo viajó a Austria y Alemania.



En su última etapa como técnico celeste, el preparador argentino se llevó a la plantilla a Italia, donde se concentró después de viajar a Uruguay para disputar un partido amistoso contra el Deportivo de la Coruña en Montevideo.



Aunque el Celta realizará prácticamente todo el trabajo físico en casa, Antonio Mohamed ha dado el visto bueno para que el equipo viaje al extranjero para jugar contra el Sporting de Braga en Portugal y el Southampton y el Fulham en Inglaterra.