Trasladan a un hospital de Granada a dos jugadoras del Dépor tras un choque durante el partido

Dos jugadoras del Deportivo Abanca, Laura Fernández y Henar Muiña, tuvieron que ser trasladadas a un hospital de Granada tras un choque fortuito en el partido de este domingo ante el equipo femenino de la ciudad andaluza, explicó el club gallego.

Laura Fernández chocó de forma fortuita con su compañera Henar en la disputa de un balón y fue la primera en ser evacuada al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. En ese complejo, la jugadora del Dépor ha sido evaluada de un corte en la zona periorbital.

La atacante deportivista, que fue sustituida a los 21 minutos, se mantuvo consciente y orientada, según informó el Deportivo.

A la conclusión del partido, Henar también fue atendida en el mismo centro para valorar y tratar una herida que se produjo en el choque.

Tras el encuentro, el Deportivo explicó que las jugadoras no viajarían de vuelta a tierras coruñesas con el resto de la expedición, aunque tranquilizó a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Todo vai quedar nun susto e no recordo para sempre de máis puntos dos debidos en Granada. Ánimo, boa e pronta recuperación e bo regreso a casa".

#ASNOSAS | Todo vai quedar nun susto e no recordo para sempre de máis puntos dos debidos en Granada. Ánimo, boa e pronta recuperación e bo regreso a casa! Forza @Heenaar4 , @LauraFdezBorge ! Grazas @Hospital_HVN , @GranadaCF , @GranadaCF_Fem ! https://t.co/7qTHZiDYKT pic.twitter.com/RBs2JUtMwG

Además, el club agradeció al Granada por su colaboración con las jugadoras, en especial a su fisioterapeuta.

🏥 Henar e Laura non regresan coa expedición do #DéporABANCA para ser atendidas no hospital das feridas sufridas polo choque entre elas.



Grazas ao @GranadaCF · @GranadaCF_Fem, especialmente á súa fisioterapeuta, polas atencións e colaboración con #asnosas en todo momento! https://t.co/CbOVHgJMXw