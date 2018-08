Toyota se disculpa con Alonso y sus compañeros

El presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, se disculpó este martes con los seis pilotos que compitieron en las Seis Horas de Silverstone "por no poder haber hecho un coche con el que hubieran podido ganar".



El coche número 8 del español Fernando Alonso, el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima y el coche número 7, pilotado por el inglés Mike Conway, el japonés Kamui Kobyashi y el argentino José María Pechito López, fueron descalificados por superar la flexión máxima permitida en el fondo plano.



"Todos nuestros pilotos han llevado nuestros coches hasta su máxima potencia y la lucha por la victoria fue realmente emocionante para los aficionados, por lo que me siento realmente decepcionado por haber perdido el resultado. Me gustaría pedir disculpas a nuestros seis pilotos por no poder haber hecho un coche con el que hubieran podido ganar", dijo Akio Toyoda.



En un comunicado remitido este martes, el presidente de Toyota Motor Corporation se comprometió a ofrecer a sus pilotos dos coches "aún más fuertes para la próxima carrera", que se disputará en el circuito de Fuji el 14 de octubre.