Topuria: "La única pelea que voy a aceptar este año va a ser en España"

, que el domingo se proclamó campeón del peso pluma de laal ganar al australiano Alexander Volkanovski, declaró que antes de saltar al octógono tumbaría a, al ser preguntado por una posible pelea contra el irlandés en el Estadio

"Lo tumbaría antes de entrar al octógono. Estaría fatal mentalmente, estaría sufriendo mucho. Os lo aseguro. No os podéis imaginar lo duro que es hacer la caminata al octógono. Yo antes de salir a los combates, me miro a mí mismo en el espejo y me digo que tengo que vencer al del espejo", dijo Topuria en una rueda de prensa este jueves 22 en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid.



El hispano-georgiano reconoció que todavía no han hablado de fechas para el combate en Madrid, pero señaló que trabajará "lo máximo" para conseguirlo ya que va a ser la única pelea que va a aceptar, y descartó una revancha contra Volkanovski porque "necesita tiempo para recuperarse".



"No hemos hablado nada de momento sobre alguna fecha, pero sucederá porque voy a empujar al máximo. No me voy a quedar sin pelear este año y la única pelea que voy a aceptar va a ser en territorio nacional, en España. No me cabe la menor duda de que va a suceder", afirmó Topuria, que explicó que su primera opción es McGregor y si no buscaría una pelea con Max Holloway, número 2 del peso ligero, o con Sean O'Malley, número 8. Lo que dejó claro es su deseo de luchar en el nuevo Santiago Bernabéu.



"El Santiago Bernabéu es un estadio mítico. Para cualquier persona, se dedique al fútbol o cualquier otro deporte, poder lucirse en el Bernabéu es un honor y si tengo la posibilidad de hacerlo, voy a empujar todo lo posible. Parece que todos los astros se han alineado y va a pasar", insistió, y anunció que hará el saque de honor el próximo domingo en el partido que enfrentará al Real Madrid y al Sevilla en el estadio del club blanco.



"El objetivo se puede llegar a cumplir, que es llenar un estadio de 80.000 personas, y estoy seguro de que ellos lo aceptarían. Nuestro equipo va a documentar todo para que vean que somos capaces de llenarlo y una vez que lo hagamos y lo presentemos, eso será inevitable", indicó el hispano-georgiano.



Asimismo, afirmó que está muy ilusionado por conocer a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al que definió como "un grande" por todas las cosas que ha construido y reconoció que es aficionado del conjunto merengue por todos los valores que representa.



También confesó que el número uno del ranking libra por libra es otra de las metas que tiene. Actualmente ocupa la quinta posición y subrayó que después de la pelea en Madrid, su próximo objetivo será luchar con Islam Makhachev, número uno actual de esa clasficación.



Sobre el KO a Volkanovski, señaló: "Era lo que me esperaba y es un momento de mucha satisfacción".



"Cuando llegó el momento y le vi la cara me impresionó muchísimo porque era como ver una calavera. Lo disfruté muchísimo", expresó entre risas, antes de exponer que no tiene ninguna duda de que en un futuro se convertirá en doble campeón y que le gustaría luchar con el mexicano Canelo Álvarez en la modalidad de boxeo.



Topuria reconoció estar dolido por no haber recibido una felicitación del presidente del gobierno y haber tenido que pasar el control en el aeropuerto por el lugar de los extranjeros al no contar con pasaporte español, pero subrayó que no cambia su amor por España y remarcó que todo el revuelo que se ha formado no es una sorpresa.



"Mentiría si dijese que no sabía que cuando tocase el oro darían el reconocimiento que el deporte se merece. Pasó todo lo que tenía en mi mente y todo lo que hablé antes del combate se vio y no tenía ninguna duda de que esto iba a pasar, aunque voy a ser la misma persona y ningún resultado me va a cambiar", destacó, y aseguró que su único miedo es "perder la bendición de Dios".

El hispano-georgiano reconoció que en la vida ha tenido muchos referentes en el ámbito deportivo y empresarial, aunque no dio nombres, y ensalzó la figura de su hermano. "Mi hermano va a ser el segundo campeón del mundo que vamos a tener y va a tener una buena carrera y va a representar España y Georgia de la forma que se merece", concluyó.