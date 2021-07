Toimil: "Da rabia la eliminación porque me encontraba muy bien"

La gallega Belén Toimil, plusmarquista española de lanzamiento de peso con una marca de 18.80 metros, lamentó su eliminación en los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que caer a la primera "da rabia porque la final estaba cerca" y se encontraba "bien".

La mugardesa hizo dos nulos en los dos primeros intentos en la prueba de calificación y en el tercero y definitivo se quedó en los 17,38 metros, lejos de sus mejores marcas pero a tan solo cinco centímetros del corte.

"Es una pena porque me encontraba muy bien y sabía que podía hacer la marca que pedían. No fueron nervios, estaba tranquila, pero no me salió. Lo intenté a muerte, salieron dos nulos por fallos de la técnica, y me da pena porque sé que soy capaz de hacerlo mucho mejor", dijo Toimil, en declaraciones a TVE.

"Caer eliminada a la primera da rabia porque la final olímpica estaba cerca. El último lanzamiento lo hice con miedo para no salirme y no refleja en absoluto de lo que soy capaz. En los dos primeros me salí por delante al ir a muerte pero, en fin, esto es la competición, que no siempre sale bien", concluyó.