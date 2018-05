Tino Fernández habla del futuro del Dépor en la presentación de Del Pozo

El presidente del RC Deportivo, Tino Fernández, ha explicado este martes que pese al descenso de categoría el club está capacitado para asumir a sus actuales jugadores en la categoría de plata, si bien admitió que la mayoría tienen rebajas en las cláusulas de rescisión de sus contratos y eso puede atraer ofertas.

"Desde el punto económico no tenemos obligación de deshacernos de nadie en concreto. Es cierto que toda la plantilla no cabe, pero pondremos en valor nuestros activos", aseguró el dirigente en una larga comparecencia tras la presentación de Carmelo del Pozo como nuevo director deportivo de la entidad blanquiazul.

Fernández afirmó que los jugadores que se queden en Segunda División tienen que estar "muy convencidos" de hacerlo y preguntado por el caso del brasileño Sidnei Rechel explicó que por ahora no ha mantenido conversaciones con uno de los que equipos con los que se le ha relacionado, el Villarreal, que visitará el estadio Abanca-Riazor esta semana.

Respecto a las cláusulas de rescisión de los jugadores, reconoció que en "casi todos" son "diferentes en Primera y en Segunda" a partir del 1 de julio por lo que intuye que los clubes esperarán hasta entonces para presentar sus ofertas.

En algunos casos, como el de Emre Çolak, la indemnización pasa de 20 millones a 1, o el de Andone, que pasa de más de 20 a 6.

ROLAN FICHADO. Tino Fernández admitió este martes que tiene un contrato firmado con el delantero uruguayo Diego Rolan, que esta temporada fue cedido por el Girondins al Málaga, y aseguró que el descenso del equipo coruñés a Segunda División no rompe el acuerdo.

"Tenemos un contrato y vamos a analizarlo con calma, con él y su agente, sobre cuál puede ser la mejor solución para el futuro", comentó.

Del Pozo conocerá primero a Seedorf

Carmelo del Pozo, nuevo director del RC Deportivo, ha asegurado en su presentación que rescindió el año de contrato que le quedaba con el Levante, equipo de Primera División la próxima temporada, para unirse al conjunto coruñés, que jugará en Segunda, porque "a veces los clubes son más importantes que la categoría".



Con vistas al proyecto advirtió de la dificultad que entraña una categoría "muy igualada" y dijo que para lograr el ascenso se requiere "mucha paciencia". Dejó claro, además, que acertar con el entrenador es clave porque "en Segunda" es una figura "fundamental", por lo que no tendrá prisa para resolver quién se hará cargo del banquillo.



Primero conocerá "a la persona que está trabajando ahora", el holandés Clarence Seedorf, "y a partir de ahí entre todos", su equipo de trabajo y también el Consejo de Administración, "tomar decisiones para empujar".



De Seedorf precisó que "la categoría" es la que va "a marcar un poco" lo que el club quiere para el proyecto y, aunque el neerlandés nunca ha estado en ella, no lo descartó: "Hay que ver pros y contras de cada persona".



Preguntado por la posibilidad de que se decante por el técnico que ascendió al Levante la temporada pasada, Juan Ramón López Muñiz, aseguró que no ha "hablado con ningún entrenador" para el Deportivo porque tiene "profundo respeto" por los que están.



Tanto sobre los técnicos como sobre la plantilla y el resto de trabajadores que tendrá a su cargo advirtió de que lo que busca es que "todo el que esté en el Deportivo quiera estar".



Un mensaje que también sirve para el central Róber Suárez Pier, que está en el Levante en calidad de cedido y debe retornar al Deportivo y aunque maneja varias "opciones", o Saúl García, que milita en el Numancia.