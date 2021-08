Exultante y emocionada. Así estaba la canguesa Teresa Portela este martes tras culminar el sueño que llevaba persiguiendo 21 años. Su grito desgarrador al terminar la prueba resumía su lucha olímpica: "¡¡¡Síiiiiii!!!". La palista de Aldán dedicó el triunfo a su hija, a su familia, a Galicia y, por supuesto, a su parroquia natal. "Soy feliz", explicaba ante los micrófonos de TVE a los pocos minutos de lograr la plata.

"Estoy muy emocionada. Tenía que darse ese día, pero sabía que tenía opciones. Poder estar en la final ya era increíble, y en los sextos Juegos mejor aún, pero la medalla es una recompensa a estos 20 años en la élite", narraba la canguesa.

En su turno de agradecimientos, su hija ocupó un lugar especial: "Quiero agradecer a mi marido, a mi entrenador y a mi hija, que la quiero y la amo, y sé que me había pedido "mami, gana", y fue en lo que pensé en la salida: "Mami, gana". Y mami no ganó pero me sabe a oro".

"Se lo dedico a ella, a mi familia, a España entera, a toda Galicia, a Aldán, O Grove... soy feliz", explicaba, pletórica, una deportista ya convertida en mito.

Con su leyenda también se agranda la de Cangas, cuna de olímpicos y que suma ya siete medallas en Juegos: las cinco de David Cal entre Atenas, Pekín y Londres, la de Carlos Pérez Rial en 2008 y esta de Teresa Portela en Tokio.

