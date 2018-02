O baño de masas branquivermello de @Tas, o xaponés ao que confundiron co TAS

Todo comenzou por unha gran confusión. O Tribunal de Arbitraxe Deportiva, coñecido comunmente como TAS polas súas siglas en inglés, rexeitou os recursos do Atlético de Madrid en xuño de 2017 e confirmou que o equipo blanquivermello non podería fichar na fiestra do verán do mercado pola inscrición irregular de menores nas súas categorías inferiores. Moitos seareiros colchoneiros, indignados, dirixíronse ao organismo a través de Twitter para mostrar o seu desacordo coa decisión. E fixérono mandando mensaxes a @tas. O que non sabían é que este usuario non se correspondía co tribunal de arbitraxe, senón cun xaponés chamado Tasuku Okawa, quen se vio desbordado polas mensaxes que recibiu e que non sabía a que se debían.

Pasados uns meses, o humorista e xornalista Juan Luis Cano, unha das metades de Gomaespuma, logrou dar con el e trouxo a Madrid. Aterraron en Barajas a semana pasada e foi a apoteose. Desde entón, @Tas estase dando un baño de masas. Presenciou no Wanda Metropolitano o partido do domingo entre o Atlético e o Athletic, pasou por redacións de xornais e televisións e visitou varias peñas atléticas. O rapaz xaponés, que xa ten o corazón branquivermello, incluso se atreveu a cantar o himno.