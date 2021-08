Támara Echegoyen vuelve a quedarse con la miel en los labios

Otra vez cuarta, como en Rio 2016. Támara Echegoyen tuvo que conformarse de nuevo con la medalla de chocolate. Junto a la balear Paula Barceló, la pontevedresa consiguió entrar en el podio tras concluir sextas la Medal Race en 49erFX, justo por detrás de las alemanas Tina Lutz y Susann Beucke, que defendían la tercera posición y acabaron llevándose la plata.

El oro fue para las brasileñas Martine Greael y Kahena Kunze, campeonas olímpicas en Río, y el bronce recayó en las holandesas Annemiek Bekkering y Annette Duetz, que llegaban primeras a la Medal Race y subieron al podio por un solo punto de diferencia con respecto a las españolas.

Echegoyen no pudo convertirse este martes en la primera gallega con dos medallas olímpicas. Fue oro en Londres 2012 con el Elliott 6m, en Rio 2016 acabó cuarta en 49erFX y esta vez, junto a la balear Paula Barceló, repitió en la posición más dolorosa de una final olímpica.

Por un só punto!!!!!! A galega Támara Echegoyen, @TEchegoyen, e a balear Paula Barceló, campioas do mundo, quedan fóra do podio por 1 só punto. Así queda a clasificación final do FX



1 BRA 76 pts.

2 ALE 83

3 Países Bajos 88

4 ESP 89

4º posto, igual que en Río#TeamESP #Tokio2020