El Tad expedienta por dos faltas graves a Rubiales, que se defiende atacando al Gobierno

El Tribunal Administrativo del Deporte (Tad) ha estimado parcialmente la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y ha acordado este viernes abrir expediente disciplinario a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, por dos infracciones graves, no muy graves, tras la final del Mundial femenino de fútbol el pasado 20 de agosto, informan a EFE fuentes próximas al caso.

El Tad inicia así un procedimiento para sancionar a Luis Rubiales por dos infracciones contra el decoro. A diferencia del Gobierno, el tribunal no ve abuso de autoridad.

De esta forma, la Comisión Directiva del CSD no puede decretar la suspensión provisional de Luis Rubiales y, además, la sanción máxima de inhabilitación sería de dos años. Con todo, tras conocerse la decisión el CSD ha instado al Tad a que aplique esa suspensión como medida cautelar.

Luis Rubiales ya está suspendido provisionalmente por la FIFA durante 90 días desde el pasado sábado 26 por su comportamiento tras la final del Mundial femenino en Sídney, en la que besó en la boca a la internacional española Jenni Hermoso en la entrega de trofeos por el triunfo de España ante Inglaterra y realizó gestos obscenos desde el palco de autoridades.

Rubiales denuncia un "linchamiento político y mediático sin precedentes" y carga contra el Gobierno

Luis Rubiales se considera víctima de una "linchamiento político y mediático sin precedentes" y lamenta que "quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar" en su "contra", en alusión al Gobierno.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido por la FIFA ha emitido este viernes un comunicado en su cuenta de la red X (antes Twitter) en el que pide perdón "con humildad" por su comportamiento tras la final del Mundial femenino.

"El pasado día 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar", relata Rubiales.

"La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito: con consentimiento de ambas partes, tanto en los cariñosos abrazos, como en el pico y posterior despedida llena de afectuosos gestos mutuos, que se produjeron en la tarima de entrega de las medallas", explica Rubiales sobre su beso en la boca a Jenni Hermoso.

Rubiales continúa recordando que "se han aportado y se seguirán aportando las pruebas, peritajes, documentación, videos, etc., pertinentes que acreditan la realidad de lo ocurrido. Las pruebas no son opiniones, son hechos claros", añade.

"Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen", subraya Rubiales.

"Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial. Pese a esto, también he sentido el apoyo creciente de la gente en la calle y en las redes sociales", destaca.

"Siento que algo ha cambiado y ante una injusticia y juicio público tan espurio, el ciudadano de a pie, mujeres y hombres por igual, se han unido. Quiero agradecerlo aquí y ahora. Es el momento de darles las gracias infinitas por su inmenso apoyo, por creerme, por no dejarse llevar por esta campaña fabricada en mi contra. El apoyo popular me refuerza en la idea de que este asunto se ha magnificado y sacado de contexto por otros motivos" asegura.

"Quiero lanzar un mensaje a todas las personas de bien de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, incluidas aquellas mujeres que hayan sido agredidas realmente y que tienen todo mi apoyo y compresión: esto no va de géneros, va de verdad. En nombre del Feminismo no se debe tratar de hundir a un hombre -ni a una mujer- sin un juicio justo", añade.

"La igualdad va de derechos idénticos para todos. La Justicia se aplica sobre personas sin que el género deba marcar previamente el resultado. Siento que se me ha tratado de juzgar injustamente por medios y políticos. Esto no le debería volver a ocurrir a nadie", firma al final Luis M. Rubiales Béjar.

Comunicado ante la Resolución del TAD publicado hoy viernes 1 de septiembre de 2023.



Gracias por las incontables muestras de apoyo recibidas.https://t.co/N4aq0cfc6D — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 1, 2023

El CSD pide la suspensión provisional

Tras la resolución de este viernes, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha informado de que insta al Tribunal Administrativo del Deporte (Tad) a suspender provisionalmente a Luis Rubiales, "después de que este órgano, independiente del CSD en sus actuaciones, haya iniciado este viernes el procedimiento sancionador contra el mandatario por la presunta comisión de dos infracciones graves".

Adicionalmente, el CSD señala que "estudia la posibilidad de recurrir en vía contencioso-administrativa la decisión que el Tribunal Administrativo del Deporte le ha comunicado este viernes".

"Continúa, así, el procedimiento iniciado por el Gobierno de España en respuesta al inaceptable comportamiento de Luis Rubiales durante la final del Campeonato del Mundo femenino de fútbol", agrega.

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, acepta la resolución pero no la comparte

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha afirmado este viernes que acepta la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (Tad), aunque no la comparte.

Iceta ha defendido que para el Gobierno y el CSD las actuaciones de Rubiales merecen la calificación de "muy graves". Pero ha recordado que, al no ser considerado así, el Consejo no puede suspenderlo de sus funciones y por eso se ha abogado por instar al Tad a que lo haga, con las atribuciones que le otorga ese artículo de la Ley del Deporte como medida cautelar.

El ministro ha señalado que el Gobierno central, las jugadoras, la FIFA y la sociedad han dicho que "se acabó", y ha parafraseado las palabras de la centrocampista Aitana Bonmatí al recibir el premio a Jugadora del Año de la UEFA en las que decía textualmente que como sociedad no se debe permitir que haya abuso de poder ni faltas de respeto en una relación laboral.

Ha subrayado que no se van a "tolerar las faltas de respeto a los derechos de las mujeres", y ha llamado a toda la sociedad a prevenir y aislar este tipo de comportamiento, señalando que aquellos que no se comprometan con la plena igualdad no deben tener responsabilidad en el mundo del deporte.