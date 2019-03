Sydney Leroux, la futbolista que entrena con más de cinco meses de embarazo

La imágenes de Sydney Leroux durante su entrenamiento de pretemporada están dando la vuelta al mundo. ¿La razón? Está embarazada de cinco meses y medio.

"No pensaba empezar la pretemporada embarazada de cinco meses y medio, pero aquí estamos", publicó en su cuenta de Twitter junto a dos instantáneas suyas en el campo de fútbol.

Los comentarios sobre las imágenes no se hicieron esperar con opiniones muy divididas, entre los que aplauden su decisión y las personas que critican que practique ejercicio en ese estado.

"Solo hago cosas sin contacto. Trabajo de pelota, toques. No me pongo en situaciones en las que la pelota pueda rebotar o me golpeen. No corro con mucha intensidad y escucho a mi obstetra (que sabe más que las personas en Twitter que me dicen lo que no debería hacer con MI cuerpo)", ha respondido Leroux.

I just do non contact stuff. Ball work. Getting touches in. I don’t put myself in situations where the ball can ricochet or I can get hit. No high intensity running and I listen to my OB (who knows more than people on twitter telling me what I shouldn’t be doing with MY body 😉). https://t.co/GoFOXXYVyb