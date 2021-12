Suspendido el partido entre Arzúa y Ponteareas tras un accidente del club coruñés

Un accidente de tráfico en el que se vieron implicados jugadores y técnicos del Arzúa provocó la suspensión del partido que iba a enfrentar al equipo coruñés con el Ponteareas este miércoles en Tercera RFEF.

La furgoneta en la que se desplazaban algunos futbolistas y miembros del staff del Arzúa sufrió un aparatoso accidente, que provocó a varios heridas de carácter leve.

El Arzúa informó del suceso a través de sus redes sociales y explicó que los implicados han tenido que acudir a un hospital para someterse a un chequeo.

Por ese motivo, el partido entre el Arzúa y el Ponteareas, previsto para las 16.30 horas en el Municipal de O Viso, quedó suspendido.

