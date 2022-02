El Steaua de Bucarest se ha convertido en un club totalmente pionero en el mundo al prohibir jugar a aquellos futbolistas que hayan sido vacunados contra el coronavirus.

El propietario de la entidad rumana, Gigi Becali, es el impulsor de esta idea, que según él servirá para salvaguardar la salud de sus jugadores. "Te vas a reír, pero puede que tenga razón. Los vacunados pierden fuerza, es algo científico", declaró a un medio local.

El presidente del Steaua de Bucarest, Gigi Becali. INSTAGRAM

"¿No has visto lo del Cluj? Contra el Rapid, los jugadores parecía que fueran a desmayarse –prosigue–. ¡Todas las personas vacunadas pierden fuerza! Yo yambién lo veo en los míos".

Las palabras de Becali no han pasado desapercibidas en Rumanía, donde generaron un gran revuelo. Incluso el gobierno del país tuvo que publicar una nota a través de la página oficial de Facebook de la plataforma nacional de información para desmentir las teorías del dueño del Steaua: "¡Los futbolistas vacunados NO pierden fuerza después de ser vacunados contra el covid-19! Desde un punto de vista médico y científico, no existen estudios que avalen una singularidad como esta. La vacunación no afecta al rendimiento de los futbolistas. En cambio, hay suficientes estudios que demuestra que contagiarse de covid-19 deja secuelas a largo plazo y estas pueden influir en el rendimiento de futbolistas".