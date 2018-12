Los actores secundarios del Barcelona, con Denis Suárez, Malcom y Munir asumiendo el papel de protagonistas, se reivindicaron este miércoles para superar el trámite de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (4-1) contra una Cultural Leonesa que plantó clara en el segundo tiempo.

Denis, con dos tantos, brilló en un encuentro desigual en el que el equipo leonés no se achicó en el Camp Nou, donde cerró su participación en la competición copera con un tanto de Señé en el segundo tiempo.

Sin nada que perder después del 0-1 de la ida, el equipo entrenado por Víctor Cea salió a disfrutar y, por momentos, fue capaz de arrebatarle el balón a un rival en el que jugadores de la primera plantilla como Denis Suárez, Munir o Malcom tenían una oportunidad para reivindicarse.

Al descanso se llegó 3-0 y, tras la reanudación, el equipo azulgrana bajó algo la intensidad y la Cultural lo aprovechó. Valverde dio entrada a Sergio Busquets para dar descanso a Rakitic. También apareció Riqui Puig, una de las sensaciones del filial, que entró poco después de que la Cultural se estrenara en el Camp Nou.

Ortiz disparó de lejos, Cillessen no acertó con el rechace que acabó a los pies de José Alonso dentro del área. Su disparo cruzado lo volvió a tocar el meta holandés que, a la tercera, no pudo evitar el remate a placer de Señé (min.54). Denis Suárez hizo el cuarto a pase de Puig.

Ficha técnica

4 - Barcelona: Cillessen; Semedo (Lenglet, min.62), Chumi, Vermaelen, Miranda; Oriol Busquets (Riqui Puig, min.55), Aleñá, Rakitic (Sergio Busquets, min.46); Malcom, Denis Suárez y Munir.

1 - Cultural Leonesa: Palatsi; José Alonso, Vicente, Albizua, Viti (Nicho, min.77); Bernal, Yeray; Mancebo (Eneko, min.59), Hugo Rodríguez, Señé (Martínez, min.78); y Ortiz.

Goles: 1-0, min.18: Munir. 2-0, min.26: Denis Suárez. 3-0, min.44: Malcom. 3-1, min.54: Señé. 4-1, min.70: Denis Suárez.

Árbitros: Undiano Mallenco (comité navarro). Amonestó a Miranda (min.35), por parte del Barcelona.

Incidencias: partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el Camp Nou ante 76.398 espectadores. Antes del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memorial del expresidente del Barcelona, José Luis Núñez, quien falleció esta semana.

Sin grandes sorpresas: Atleti, Villarreal y Sevilla siguen adelante

El camino hacia los octavos de final de la Copa del Rey continuó sin sorpresas y el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal, seguirán en la competición sin sobresaltos después de eliminar al Sant Andreu, a la Cultural Leonesa, al Villanovense y al Almería, respectivamente.El francés Thomas Lemar, que entró al campo tras el paso por los vestuarios, abrió el marcador con un derechazo lejano que sorprendió al portero del Sant Andreu. Después, Nikola Kalinic, con un buen cabezazo, amplió el resultado.



El uruguayo Ángel Correa, que también oposita al "9", respondió a Kalinic con un gran tanto digno de Luka Modric por su golpeo con el exterior de su bota derecha, mientras que Vitolo se apuntó a la fiesta con el cuarto que cerró el festival rojiblanco en la segunda parte.



En Villarreal no hubo un festival. Más bien, una orgía. El cuadro castellonense abusó del Almería después del 3-3 de la ida y ganó 8-0, su mayor goleada de la historia en la Copa, con una superioridad aplastante.



El camerunés Karl Toko Ekambi, con cuatro goles, fue el principal protagonista de un choque en el que también marcaron Gerard Moreno, el colombiano Carlos Bacca por partida doble y Daniel Raba.



A esa victoria contundente no se apuntó el Sevilla, que alcanzó los octavos de final con mucho sufrimiento e incertidumbre. El 0-0 del primer duelo con el Villanovense, un club de Segunda División B, era un resultado inquietante. Pero, con el partido de vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán, no había excusas.



Aún así, acabó pidiendo la hora después del gol del portugués André Silva, que marcó tras recoger el rechace de su error en un lanzamiento de penalti en los primeros minutos del segundo tiempo. El Villanovense, ante un equipo con muchos suplentes, murió en la orilla e hincó la rodilla con dignidad.