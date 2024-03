Estos son los rivales de los equipos españoles en los cuartos de Champions

El sorteo de los cuartos de final y semifinales de la Champions League, celebrado este viernes en la sede de la Uefa en Nyon, deparó una suerte dispar para los tres equipos españoles que se mantienen vivos en la competición: el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el FC Barcelona.

El equipo colchonero deberá enfrentarse al Borussia Dortmund, a priori el rival más asequible de cuantos estaban en el bombo. La ida se jugará en el Metropolitano, el 9 o 10 del próximo abril; mientras que la vuelta será en Dortmund, el 16 o 17 del mismo mes.

Por su parte, el Real Madrid se verá las caras con un viejo conocido: el Manchester City. El conjunto de Pep Guardiola, vigente campeón de la competición, se ha enfrentado al cuadro blanco en las últimas dos temporadas, saliendo vencedores los de Carlo Ancelotti en 2022 y los ingleses en 2023. El partido de ida será en Madrid y la vuelta en Mánchester.

El Barcelona, por último, se reencontrará con Luis Enrique y Ousmane Dembélé en los cuartos de final de la Liga de Campeones al deparar el sorteo de este viernes un cruce ante el PSG. La ida se jugará en París, el 9 o 10 del próximo abril; mientras que la vuelta será en Barcelona, el 16 o 17.

Emparejamientos de los cuartos de final y semifinales de la Champions League, según el sorteo realizado este viernes en la sede de la Uefa en Nyon (Suiza).

Semi-finals 👇



Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv