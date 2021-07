"Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos solo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás". Así habló Simone Biles, la gran estrella de la gimnasia estadounidense tras retirarse el martes de la competición por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Está por ver si Biles, de 24 años y ganadora de cuatro medallas de oro en Río 2016, seguirá compitiendo en el resto de pruebas.

"Después de la actuación que hice no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", dijo la gimnasta.

"Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos", precisó Simone Biles, que se retiró de la final por equipos tras hacer solo el primer ejercicio, el de salto.

Después de obtener con su salto, un Amanar con giro y medio, una nota de 13,766, la peor entre las integrantes de su selección, la campeona olímpica abandonó el escenario con el médico del equipo y regresó unos minutos después. Su retirada de la final se hizo oficial en cuestión de minutos, los que tardó en empezar a calentar su compañera Jordan Chiles, que iba a ser suplente en asimétricas. Estados Unidos perdió la medalla de oro, que se quedó en manos de Rusia, —estaba por encima antes en la ronda clasificatoria—.

Durante esa jornada, en su estreno en los Juegos de Tokio, Biles no lució su habitual sonrisa. Se movió inquieta por el pabellón entre los ejercicios y, dentro de su nivel excepcional, no obtuvo las notas esperadas. De hecho, fue primera en salto pero segunda en suelo (aparato en el que no pierde ninguna competición desde 2013) y sexta en barra.

"Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema de salud. Será evaluada diariamente para determinar si tiene autorización médica para futuras competiciones", anunció la Federación Estadounidense de Gimnasia en un comunicado, para detener la multitud de preguntas que se hacían virales en las redes.

Vlasdislava Urazova, Viktoriia Listunova y Angelina Melnikova, representantes de Rusia, se proclamaron vencedoras de la prueba, y también del oro. La plata fue para EE UU y el bronce para Gran Bretaña.