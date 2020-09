Quique Setién, a través de un comunicado, anunció acciones legales contra el FC Barcelona, al que acusa de no comunicarle oficialmente su despido hasta este miércoles, un mes después de que Josep María Bartomeu lo anunciase públicamente.

Y no solo eso, el exentrenador de CD Lugo y el Betis asegura que no se le ha hecho liquidación alguna de los emolumentos que le quedaban por percibir. El cántabro, destituido tras el 2-8 contra el Bayern, tenía contrato hasta 2021 y, según algunos medios, le reclama cuatro millones de euros al Barcelona.

El comunicado difundido este jueves también está firmado por el resto de miembros de su equipo: Eder Sarabia, Fran Soto y Jon Pascua. En él también se menciona la "sorpresa" con la que fue recibida la intención del club de acometer "una futura reubicación" de los ayudantes de Setién en la estructura del Barcelona.

Mientras Setién no firme el finiquito, la ficha de Ronald Koeman no podrá ser tramitada, por lo que el holandés no se podría sentar en el banquillo azulgrana en partidos oficiales.

MOCIÓN CONTRA BARTOMEU. Por otra parte, los impulsores de la moción de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva presentaron 20.731 firmas en las oficinas del club esta tarde de jueves, lo cual supone la cifra más alta de la historia del FC Barcelona en este tipo de iniciativas. Así, superan con creces las 16.521 necesarias para llevar la moción de censura a un referèndum y, salvo sorpresa en el proceso de validación de las firmas, conseguirán su objetivo de que la continuidad de la junta de Bartomeu sea votada por los socios.

A partir de ahora, empezará un periodo de 10 días en el que el club constituirá una mesa de validación y, cuando esta esté formada, contará con otros 10 días para llevar a cabo el trabajo.

Según el precandidato Jordi Farré, impulsor y responsable jurídico de la moción, "Bartomeu tendría que dimitir hoy mismo". Estuvo de acuerdo con esta sentencia uno de los portavoces de la moción, Marc Duch, quien dijo que "si fuese Bartomeu estaría temblando en el despacho después de ver que el 20% de los socios de mi club me quieren fuera. Yo dimitiría seguro".