Sergio Ramos se quejó a Rubiales del VAR y de Luis Enrique

El caso de los mensaje que Sergio Ramos envió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tiene este viernes su segunda entrega después de desvelarse el jueves unos audios en los que el jugador del PSG le solicitaba ayuda para ganar el Balón de Oro de 2019.

El diario El Confidencial ha sacado a la luz nuevos mensajes del central, en los que dejaba caer algunas quejas sobre el VAR en la primera temporada en la que se incorporó este sistema de revisión arbitral, en el curso 2018/19.

Ramos manifestaba que le pareciá una "auténtica vergüenza lo que están haciendo los árbitros" y aseguraba que el FC Barcelona estaba "destinado a ganar la Liga si o sí".

"Rubi, ¿qué pasa? Una cosa, nos empieza a preocupar ya gravemente el tema del VAR, sobre todo con el Barça. Es una auténtica vergüenza y un descaro lo que están haciendo los árbitros. ¿Has visto la falta de Suárez al portero en el 2-1? Es de chiste. Un abrazo", escribió Ramos en enero de 2019, después de la victoria blaugrana ante el Leganés.

Rubiales trató de apaciguar los ánimos en su respuesta, recordándole al capitán merengue que, con su experiencia tanto en el Real Madrid como en la Selección, comprendería "mejor que nadie" que "a veces hay "distintas opiniones sobre un mismo hecho" y que él, como presidente de la RFEF, no entra "en estas cuestiones".

"Trabajamos día a día para que el Estamento Arbitral tenga más medios y su eficacia mejore. Tanto al Real Madrid como al resto de clubes que lo soliciten les ofrecemos una visita al VAR y una reunión con Carlos Velasco Carballo para que sean los árbitros quienes informen 'in situ' sobre su funcionamiento o cualquier duda o queja que pueda haber. Entre todos debemos intentar que nuestro fútbol mejore. Un abrazo, nos vemos pronto", añadiría el presidente de la RFEF.

Ramos aceptó la réplica de Rubiales, que le pareció "muy correcta políticamente" y aclaró que solo quería saber su "opinión personal sobre lo del Barça de ayer".

Pero no sería esta la última de las quejas de Ramos a Rubiales. Después de haber mostrado su malestar por el nombramiento de Francisco Molina como nuevo director deportivo de la RFEF, así como del nombramiento de Luis Enrique como nuevo seleccionador de España: "Ya me contarás del nuevo seleccionador que, sinceramente, no sé ni cómo piensa. No tengo ninguna noticia de él", le escribió.

BALÓN DE ORO. El Confidencial publicó este jueves unos audios en los que se recreaban unas grabaciones de Sergio Ramos a Luis Rubiales en los que el primero le pedía al segundo que utilizase su influencia para hacerse con el Balón de Oro 2019, dado que consideraba que aquel era "un año especial por el rendimiento que he dado".

"Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo", argumentaba el defensa.