Sendos positivos en Almería y Zaragoza ponen en jaque el play off de ascenso

Cuando aún no se sabe qué pasará con el partido de la última jornada de Segunda División entre Deportivo y Fuenlabrada, que fue aplazado por varios casos de coronavirus (han llegado a 28) en la expedición madrileña, este miércoles se ha complicado más el final de la temporada al conocerse otros dos positivos, uno en el Almería y otro en el Zaragoza, dos equipos que están pendientes de disputar el play off de ascenso.

El Almería se tendrá que medir con el Girona, mientras que el Zaragoza, que acabó tercero, jugará con el sexto, que ahora es el Elche, pero que podría ser el Fuenlabrada si ganase al Deportivo en ese partido que no se sabe aún si se disputará.

El Almería, atendiendo al protocolo de LaLiga y el CSD, ha aislado al futbolista que ha dado positivo, que no presenta síntoma alguno y se encuentra con un buen estado de salud; y paralelamente ha suspendido los entrenamientos y ha comenzado a desinfectar el Estadio Juegos Mediterráneos mientras la plantilla está en sus domicilios.

Además, siguiendo el protocolo de LaLiga, se realizará una nueva prueba PCR a todos los miembros de la plantilla este miércoles.

El club ha puesto en conocimiento de las autoridades sanitarias esta situación, ha cesado toda la actividad en su sede y ha informado al Ayuntamiento de la ciudad a través del Patronato Municipal de Deportes y del concejal responsable en materia deportiva.

Los rojiblancos estaban preparando, desde el lunes por la tarde, el play off de ascenso a Primera , además con nuevo técnico, tras la destitución de Mario Silva y la llegada del portugués José Gomes, que no pudo entrenar el pasado lunes y sí ayer por no haber obtenido los resultados de los PCR practicados a él y a su cuerpo técnico.

Carga viral en Zaragoza

El pasado lunes, antes de volver a los entrenamientos y tras unos días de descanso, el Real Zaragoza, ante la carga viral que sufre la ciudad de Zaragoza, solicitó adelantar las pruebas programadas por LaLiga para el martes garantizando así la seguridad en la vuelta a los entrenamientos fijados para la tarde de ese mismo lunes. Todos los resultados fueron negativos, explica el club en su página web.

Igualmente señala que en la mañana de este miércoles, tras desarrollar con normalidad las sesiones del lunes y el martes, una de las personas que había pasado con resultado negativo las pruebas el lunes se ha levantado con diversos síntomas compatibles con la enfermedad.

De inmediato, se ha puesto en contacto con el jefe de los servicios médicos del Real Zaragoza que ha determinado la realización de un nuevo control en un centro sanitario de la capital aragonesa. En esta ocasión el resultado ha sido positivo por lo que el jugador permanece aislado.

De momento, de acuerdo con las indicaciones de los servicios médicos y los protocolos de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes, el Real Zaragoza ha comunicado a los componentes de la plantilla que deben permanecer en aislamiento domiciliario y todos los entrenamientos han quedado suspendidos.

El club gestiona con LaLiga la realización de nuevas pruebas a todos los miembros de la plantilla este jueves. Además, se va a proceder de inmediato a la desinfección de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, explica el club.