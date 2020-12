Unas secuelas por estudiar: las consecuencias post-covid en el deporte

Fatiga que no se va, problemas cardiacos, posibles trombosis, lesiones musculares... La preocupación por las posibles secuelas del covid-19 en los deportistas de élite serán un elemento a tener en cuenta en el rendimiento inmediato de los profesionales. Será también un reto para los equipos médicos, los preparadores físicos y los recuperadores de clubes y atletas, que tendrán que lidiar con el tratamiento de los deportistas que hayan tenido coronavirus en un escenario en el que apenas existen estudios ni experiencia.

Han sido varios casos en el deporte de élite de este tipo: la fatiga crónica del lateral del Athlétic Yuri Berchiche, la trombosis venosa sufrida por el delantero del Atlético Diego Costa, problemas de corazón en varios jugadores de la NBA o incluso la proliferación de lesiones musculares en pacientes que pasaron el covid -Joseph Aidoo en el Celta o Silva en la Real Sociedad- son ejemplos de profesionales con problemas tras pasar la enfermedad.

"Igual que el cuadro clínico puede ser enormemente variado, las secuelas también lo son. Las que más hay son de afectación cardíaca y pulmonar. Tras la neumonía es frecuente que quede una dificultad respiratoria que provoca una fatiga que no permite realizar el esfuerzo con normalidad. Muchas veces quedan fibrosis que son dolorosas y que dan un dolor muy punzante. También pueden quedar miocarditis, aunque son menos frecuentes, pero también hay casos. Los casos principales son los de una astenia generalizada, un cansancio profundo, la sensación de que el cuerpo no va", afirma el doctor del Leche Río Breogán, Luis Coira.

Según el médico lucense puede existir una mayor incidencia en los pacientes que pasaron el covid con mayor gravedad que los que fueron asintomáticos. "Los pacientes que son más asintomáticos no suelen desarrollar un problema a posteriori. En el caso nuestro en el Breogán, la única casuística que tuvimos fue un jugador que dio positivo, que estuvo asintomático en el periodo de cuarentena y toleró perfectamente el ejercicio que se le mandó. Cuando se le dio el alta porque la PCR era negativa entrenó con normalidad sin ningún problema. Los pacientes en general, y los deportistas más, cuando tienen un cuadro clínico más severo, con ingreso y con afectación pulmonar importante, tienen más problemas. Al ser personas cuya actividad tiene un requerimiento cardiopulmonar muy elevado hay que ir con más cautela", dijo Coira.

La fatiga que provoca el covid puede incidir en la aparición de lesiones musculares

En cuanto a la relación entre lesiones musculares y el haber sufrido el coronavirus, el doctor del Breogán indica que: "Puede haber una relación, pero no lo puedo decir con seguridad. Ese cuadro general de fatiga muestra que algo no está funcionando bien. Los deportistas son trabajadores que quieren ir siempre un poco más allá y trabajan exceso en la recuperación, por eso habría que frenarlos. Es cierto que si algo no va bien y tú le das más, pues la posibilidad de lesión aumenta".

También la acumulación de partidos al jugar cada poco tiempo por los partidos aplazados tras un periodo de inactividad por la cuarentena incide en que se incremente el riesgo de lesiones. "Si pasamos de una fase de muy poca actividad a una fase que va a tener mucha actividad y muy continuada por la frecuencia de los partidos el riesgo se incrementa", valora el doctor Luis Coira.

En cualquier caso, desde los clubes o los equipos médicos que llevan a deportistas de élite se debe extremar el control sobre los que hayan pasado el coronavirus, sobre todo los que hayan sido más graves. "Hay que llevar más control con los casos que fueron más graves, pero tampoco tengo experiencia porque no tuve casos de deportistas con una afectación severa. Pero lo lógico es que si tienes un paciente con más requerimientos y está más limitado para conseguir una situación de rendimiento como la previa a la enfermedad hay que ir con progresión y con controles".

Lo que es innegociable es el control de la enfermedad. "La prevención hay que hacerla y ser muy escrupulosos en el cumplimiento de las normas preventivas para mantener el grupo lo más limpio posible, porque cuando cae uno pueden caer todos", concluye.

El seguimiento médico será mayor en aquellos pacientes que sufrieron un covid severo

Tratamiento: "El beneficio de la vacuna será mayor que sus problemas"

La llegada de la vacuna será importante para controlar la incidencia del covid-19 en el deporte y en la población en general, pero no será un proceso rápido. "Esperemos que se pueda hacer un control suficiente de la enfermedad. La vacuna no va a ser para pasado mañana o dentro de un par de meses. El periodo de vacunación va a ser largo y va a haber gente que no esté vacunada durante un tiempo largo", asegura Luis Coira.



El médico del Breogán defiende la seguridad de la vacuna. "Los procedimientos de autorización de una vacuna son muy exigentes. A la hora de sacar un medicamento o una vacuna al mercado, las autoridades sanitarias tienen que tener una garantía de que lo que están autorizando es efectivo y no genera problemas serios. Cualquier medicamento puede generar problemas, pero el beneficio que aporta es mucho mayor que los problemas que puede ocasionar".



Inversión enorme

Luis Coira afirma que la inversión en la vacuna del covid fue enorme. "La necesidad de sacar la vacuna lo antes posible llevó a que los procedimientos y estudios a largo plazo se autorizaron que fueran a menor plazo. Esto nos deja una cierta incertidumbre de qué puede pasar a más largo plazo, pero también es cierto que nunca en la historia se hizo una inversión para la investigación de una cosa concreta como ahora. La situación es clara para ponerse la vacuna. ¿Que habrá gente a la que le pueda generar algún problema? Sin duda ninguna, como cualquier otra vacuna. Pero el hecho de vacunarnos todos nos va a beneficiar como grupo. Yo me vacunaré en cuanto pueda".