Rosell: "El primer día en la cárcel nos dieron cuatro preservativos y bolsitas de vaselina"

El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, que pasó más de dos años en prisión provisional a la espera de un juicio por un delito económico, aseguró en una entrevista en le diario Mundo Deportivo que "no tiene ninguna duda" de que la jueza Carmen Lamela, encargada de la fase de instrucción, "prevaricó".

"Recuerdo que nos dieron cuatro preservativos y cuatro bolsitas con vaselina… Me preocupé un poquito", señala, como anécdota. No obstante, sus peores recuerdos tienen que ver con los varapalos que recibía noticas de sus abogados, al negársele contínuamente las peticiones de libertad condicional.

Recuerda Rosell que después de 643 días en prisión y al segundo día de juicio le concedieron la libertad provisional después de que la jueza revocara hasta en trece ocasiones la petición de anular la prisión preventiva por "riesgo de fuga".

"Tanto mis abogados, como yo mismo, como algún magistrado al que hemos consultado, no tenemos ninguna duda de que la magistrada Lamela prevaricó. No sé, desconocemos el motivo por el que lo hizo, como tampoco hay duda que la señora Lamela no pudo prevaricar sola, en esa prevaricación tuvo una inductora imprescindible que fue la fiscal", aseguró.

Por ese motivo, Rosell ha interpuesto una querella a la juez Lamela "para depurar sus responsabilidades" e intentar llegar "hasta el fondo de este escándalo judicial".

Sin embargo, el expresidente del Barça admite la dificultad de que la querella prospere: "Los jueces son muy corporativistas y se protegen entre ellos, y más teniendo en cuenta que ahora ella es jueza del Tribunal Supremo. Ambas, tanto la magistrada como la fiscal inductora de la prevaricación, fueron sorprendentemente ascendidas después de la instrucción de mi casa, y salieron de la Audiencia Nacional".

Rosell cree que "los asuntos catalanes que le correspondieron a la magistrada Lamela" le han reportado "un buen rédito situándola en lo más alto de la magistratura".

En su entrevista con el Mundo Deportivo, el expresidente del Barça asegura que el fútbol es "una llave maestra" en la cárcel porque "abre momentos de libertad" y cree que en la cárcel "o mueres internamente como persona o te haces más fuerte".

El empresario admite que después de todo lo ocurrido se siente más querido ahora que cuando era presidente del Barça: "La mayoría de reacciones de la gente me expresan mucho cariño, y lo percibo como un cariño real, auténtico, como nunca antes me había pasado".