Rudy Fernández deja caer su retirada a final de temporada: "Esto se está terminando"

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, señaló en una rueda de prensa en la que compareció el día de su 39 cumpleaños que para él "está llegando un momento en el que uno se plantea otras cosas que no son el baloncesto profesional" y que "está claro que esto se está terminando", en relación a su carrera.

"Cumplo hoy 39 años y me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años. Se está terminando. Llevo muchos años aquí, mucha tralla física y mental. Creo que ya está llegando el momento de pensar en otras cosas que no sean el baloncesto y a disfrutar lo que me queda de estos meses para poder seguir cosechando títulos con el Real Madrid", dijo.

"Es cierto que ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia, física y mentalmente es muy duro porque son muchísimos partidos y creo que está llegando un momento en el que uno se plantea otras cosas que no son el baloncesto profesional", añadió ante los medios.

Preguntado acerca de si con esas palabras daba a entender su retirada a final de temporada, indicó: "Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Pero es cierto que ya llega un momento de mi carrera en el que ya tengo una edad, son muchísimos años como profesional. Me he sentido y me siento muy querido en el Real Madrid. Está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pidan y de disfrutar de mis compañeros en lo que me queda".