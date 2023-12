Rubiales relaciona su caso y el pacto con Junts: "Se habló mucho de lo mío para tapar otras cosas"

Luis Rubiales volvió a romper su silencio tras su condenatorio beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial de Australia. El expresidente de la RFEF fue entrevistado por Alvise Pérez y aprovechó para cargar contra el Gobierno y Jenni Hermoso.

Rubiales, que fue recientemente inhabilitado por la Fifa, considera que su asunto sirvió para tapar otros temas como el pacto entre PSOE y Junts: "En mi caso, o, durante dos o tres meses, se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes".

No dejó escapar la ocasión para hablar sobre la amnistía: "A nivel social, no había necesidad de hacerlo. Como jurista no voy en contra de lo que dicen todos los jueces, pero es que además se está tratando de redactar una Ley de Amnistía con aquellos que han sido condenados. Es todo un sinsentido".

En cuanto a la igualdad, Rubiales señaló lo siguiente: "La demagogia ha ganado la partida, por ejemplo en el tema de la igualdad. ¿Tenemos que trabajar para que más mujeres accedan a puestos? Sí, pero no había ninguna vicepresidenta de la RFEF hasta que yo llegué. ¿Tenemos que trabajar para que aquellos que maltratan sean condenados? Sí, pero también para que las denuncias falsas no vuelvan a ocurrir. La igualdad no es que la voz de una mujer valga más que la de un hombre, ni al revés".

Jenni Hermoso

Luis Rubiales también regresó al tema que le persigue: su beso a Jenni Hermoso. "Jenni miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente".

El expresidente de la RFEF cree que hubo una persecución contra él y contra Jorge Vilda: "Querían su cabeza, entonces como yo no se la di y con Jorge hemos sido campeones del mundo, creo que vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron que con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza".