Rubiales: "Ni la Federación ni su presidente se han llevado nada"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (Rfef), Luis Rubiales, aseguró que ni el organismo ni él "se han llevado nada", que el contrato para que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí "es legal" y "ha pasado los filtros éticos" y que los pagos a la empresa de Gerard Piqué los hace el país árabe.

Rubiales aseguró en una conferencia de prensa que va a exigir la rectificación de las informaciones falsas publicadas por El Confidencial, se mostró muy enfadado porque "se esté dando prioridad a esto" y no al delito de que le hayan "sustraído de manera ilegal información del teléfono" y descartó dimitir.

"Se han dicho muchas cosas y poca o ninguna son ciertas. La gestión de la Federación es clara, transparente, limpia, honesta y sobre todo beneficiosa para el fútbol español. La Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará a nadie por esta operación, estamos hablando de 400 millones de euros para el fútbol español", afirmó.

También dijo saber quién está detrás de todo esto, aunque preguntado por ello, y específicamente por si piensa que es el presidente de LaLiga, Javier Tebas, optó por "no contestar por indicación" de su abogado. "Yo no bebo alcohol, no fumo, pero yo no garantizo que el día de mañana me puedan meter un saco de cocaína en el maletero", afirmó.

"Sé a quién beneficia todo esto y ustedes también, pero no voy a hablar de ello. Si alguien es capaz de sacar información de mi móvil, manipular y mentir no me cabe duda de que yo estoy en el lado bueno y voy a seguir en el lado bueno. Las mentiras no pueden acabar con un buena gestión, soy un tío honesto, un luchador y voy a seguir trabajando por el fútbol español", respondió a la pregunta de si estos días ha pensado dimitir.

El presidente se refirió a las falsedades publicadas y explicó que la Rfef "aceptó la mejor oferta que tenía con diferencia", que todo lo que se ha hecho en relación a la Supercopa "se ha publicado", que ha superado los filtros internos del organismo en materia de cumplimiento y código ético y que no es cierto que hubo un informe contrario del comité ético federativo.

"Yo no pacté nada, le dije a Kosmos que la relación económica era con Arabia Saudí y Kosmos. Cuando tuvimos una primera oferta de 25 millones no aceptamos, porque luego conseguimos 40. Ni la Federación ni su presidente se han llevado nada, hemos actuado con magnífica honradez", afirmó tras admitir que fue la empresa de Gerard Piqué la que promovió el acuerdo con el país árabe.

También señaló que "todo lo que se ha hecho se ha comunicado" y que el contrato que se ha publicado "está desfasado". "El contrato que se ha publicado de 3 años más 3 ya no está operativo, porque en la última Asamblea de 2020 se aprobó una nueva relación que va a ser de 10 años, que permite que Arabia pagara 40 millones sin ni tan siquiera ir a jugar allí, en Andalucía, y eso permitió la supervivencia de muchos clubes. Aparece un contrato anterior que ya no está ni vigente, esta es la primicia de este medio", añadió.

"Hemos estado allí con el embajador y nos felicitaron. Hay cientos de proyectos empresariales con Arabia, ¿ellos si pueden y el fútbol no? Mi equipo trabaja para el fútbol, hemos trabajado bien, de manera honrada, hemos conseguido mucho dinero para los clubes que más lo necesita y eso es una gestión única, vayan a Francia, Portugal, Alemania, ninguna lo hace, somos la federación más solidaria con el fútbol modesto", aseveró.

Respecto a la información de una oferta para que la Supercopa se jugase en Catar, sin condicionar por la presencia del Real Madrid y el Barcelona, Rubiales mantuvo igualmente que es falso y que se trataba de "un acuerdo por 33 millones de euros que tenía que ser validado por un órgano en un tiempo y que no validaron".

"Nos encanta cómo está la Supercopa, no la vamos a cambiar. En cuanto al reparto económico, es más benévolo con los clubes de abajo que con el Real Madrid y el Barcelona que si lo hiciéramos con los criterios de la Liga", apuntó.

Y ante la pregunta de si es ético que un jugador de un equipo profesional que puede participar en la Supercopa actúe como mediador en un contrato y cobre por ello, Rubiales dijo que la "pregunta no es esa". "La pregunta es si un intermediario trabajo y cobra un diez por ciento de una de las partes es legal, el fútbol español se ha beneficiado y él nos ha presentado a ese partner", mantuvo.

En relación a su salario como presidente, aprobado por la Asamblea, Rubiales reiteró que no cobra "comisiones ni legales ni ilegales" y argumentó que "en españa hay dos modelos", uno "el de LaLiga, donde el presidente, que gana 3,5 millones de euros, tiene un gran salario fijo y un pequeño variable en función de ese fijo. LaLiga negocia los derechos de televisión, pero genera muchos menos ingresos que la RFEF"

"El otro modelo era que el salario fijo fuera menor y el variable se encadenara a la gestión. Yo me siento bien pagado, cuando llegué el fútbol español generaba 140 millones y ahora más de 400 y eso es fruto del trabajo de mi equipo y mío, pero esta fue la razón, una razón de honestidad de no encadenar a la RFEF a un gran salario, porque si la gestión era peor el salario también lo era".