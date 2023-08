Rubiales habría pedido a Jenni Hermoso que lo defendiera en un comunicado conjunto

Luis Rubiales sigue en el ojo del huracán. Su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso y sus gestos obscenos en el palco le han dejado en una situación complicada. Ahora, el medio de comunicación Relevo afirma que el presidente de la RFEF habría rogado, sin éxito, a la futbolista que participara en un comunicado conjunto para así defenderlo.

El mismo medio asegura que ante el fracaso de Rubiales, el propio seleccionador, Jorge Vilda, habría instado a la familia de Hermoso a convencer a la futbolista sobre los pasos a seguir para que las acciones del presidente de la RFEF se quedaran en una anécdota. Sin embargo, tampoco surgió efecto.

Jenni Hermoso y su familia insisten en que lo relevante está en la hazaña histórica lograda por el combinado nacional y que los focos deben centrarse en lo deportivo.

Esta información sale a la luz horas después de unas disculpas de Luis Rubiales que no han convencido por su falta de contundencia. "Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes", afirmó.

"Debo aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado".

Este hecho provocó ayer una cascada de críticas en redes sociales en la esfera política y deportiva, en las que se reclamaba la dimisión de Luis Rubiales. El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, calificó de "inaceptable" e insistió en que "quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos". Mientras, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, condenó la actitud y calificó lo sucedido como "violencia sexual". Desde Sumar, el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, defendió que "Rubiales debería presentar su dimisión". "La imagen que ha trasladado al mundo es de un machismo repugnante", dijo.