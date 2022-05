Rubiales admitió que se "adulteró la competición" al aplazar el Dépor-Fuenlabrada

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y sus colaboradores admitieron en un chat durante el verano 2020 que habían "adulterado la competición" en Segunda División tras impedir al Deportivo jugar contra el Fuenlabrada tras el brote detectado en la plantilla de este último club. El equipo coruñés acabó descendiendo.

Según publica El Confidencial, Rubiales y su secretario general, Andreu Camps, reflexionaron sobre lo ocurrido en una conversación de Whatsapp. "Tenemos un marrón. Hemos adulterado la competición. Hay que asumirlo" / "Sí. Van a venir demandas", apuntaron.

En la conversación, ambos tratan de evitar tomar la decisión. "Creo que lo mejor es que recibamos una orden de sanidad de que no se puede jugar" / "Y así la orden viene de fuera" / "Y no es una decisión nuestra" / "No podemos asumir nosotros la decisión de jugar".

El Confidencial también publicó este lunes que Rubiales pagó con dinero de la RFEF un viaje de placer de seis días a Nueva York con su pareja por aquel entonces. Al parecer, el dirigente aseguró en aquel momento que se trataba de un viaje de negocios para reunirse con representantes de Naciones Unidas y la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Estados Unidos.