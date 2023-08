Rubiales comunica a su equipo que dimitirá este viernes

Luis Rubiales presentará este viernes la dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cargo al que accedió en mayo de 2018, tras la presión política, social y del mundo del deporte que ha recibido por su comportamiento tras la conquista del Mundial por la selección española femenina, informaron a EFE fuentes federativas.

El beso a la jugadora Jenni Hermoso, sin consentimiento, en la entrega de medallas tras la conquista del Mundial el pasado domingo en Sídney, sumado a los gestos y el comportamiento desde el palco de Rubiales, provocó la censura política, una serie de denuncias -hasta tres a la Fiscalía General del Estado-, y una serie de sucesos que se agravaron en las últimas horas.

La declaración de Jenni Hermoso pidiendo a través del sindicato FUTPRO "medidas ejemplares" contra el presidente y la falta del apoyo esperado en las territoriales antes de la Asamblea General Extraordinaria del viernes, han cambiado el paso de Luis Rubiales el jueves. Pese a que su idea no era dimitir, ha valorado que no le queda otra salida y lo comunicó durante la tarde a su equipo de confianza.

La petición de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, la unión de partidos políticos en la petición de dimisión, la denuncia de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F) ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), solicitando la inhabilitación por su "bochornoso comportamiento" y el expediente abierto por Fifa a la par que perdía apoyos en el fútbol español, han dado forma a la decisión que Rubiales comunicará el viernes en la Asamblea.

El Gobierno, además, había prometido "actuar" si no se producían acontecimientos, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que "las cosas no pueden quedar así". Palabras que había adelantado en EFE el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, advirtiendo que el Consejo Superior de Deportes (CSD) actuaría ante las denuncias recibidas para tomar medidas. También la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, expresó su condena en los últimos días en redes sociales.

Se esperaba que fuera un abrazo del mundo del fútbol a Rubiales, pero a horas de su celebración, a la RFEF no le consta que puedan llegar al quórum, con la presencia de 70 de los 140 asambleístas convocados entre miembros natos, el propio presidente, el secretario general Andreu Camps y presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico, once clubes profesionales de Primera división que no acudirán, nueve de Segunda más 29 clubes de categorías inferiores del fútbol español, trece futbolistas profesionales, 18 no profesionales, 11 árbitros, 16 entrenadores, 12 representantes del fútbol sala.

El orden del día no presentaba la continuidad de Rubiales en sus seis puntos establecidos. La Asamblea arrancaba con la Constitución una vez verificado el quórum mínimo necesario, la Designación de los tres miembros de la Asamblea para verificar el acta, el Informe del Mundial Femenino 2023, la presentación de Nuevo plan estratégico del Fútbol Femenino, para cerrar con la Creación del Comité Estratégico de Desarrollo del Deporte Femenino y un punto final de ruegos y preguntas.

De la misma manera que inició su andadura en unos años de crecimiento económico para la RFEF impulsado por Rubiales, con polémica por la destitución a puertas del estreno del Mundial 2018 en Rusia del por entonces seleccionador Julen Lopetegui, se cerrará su etapa con lo vivido en el Mundial femenino 2023 y unos actos como presidente de la Federación que han acabado provocando su dimisión.

Rafael Louzán, presidente de la Gallega, resta importancia al beso: "Lo más importante es que España es campeona del mundo"

El presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, ha asegurado este jueves que "lo más importante" que ocurre en el ámbito del fútbol español es que "España, en su conjunto, es campeona del mundo".

En un acto en Pontevedra, Louzán ha explicado a los medios que el viernes estará en Madrid en la asamblea convocada.

"Por respeto a la convocatoria, creo que tenemos que asistir", ha dicho y ha subrayado "la unión y el trabajo de las federaciones territoriales".

Gracias a eso, según él, se ha podido "conseguir" el campeonato del mundo, algo que "es algo increíble", por lo que ha restado importancia al beso a Jenni Hermoso.

"Se está dando más importancia quizá a lo otro (...) Lo más importante es que España, en su conjunto, es campeona del mundo", ha proseguido.

Yolanda Díaz e Irene Montero celebran la renuncia

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, han celebrado que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, vaya a presentar su dimisión este viernes durante la Asamblea General Extraordinaria.

Díaz, en un mensaje en redes sociales, ha expresado un "viva el movimiento feminista" tras publicarse la citada dimisión, después de las múltiples reprimendas a Rubiales recibidas los últimos días por haber besado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de trofeos del reciente Mundial femenino.

Por su parte, Montero ha celebrado también la renuncia apuntando que "el feminismo lo está cambiando todo". La ministra fue muy crítica con el presidente de la RFEF tras el beso a la futbolista en la celebración del Mundial femenino: "Tenemos derecho a vidas libres de violencias machistas. Para ello el consentimiento debe estar en el centro", apuntó en la red social X.

¡Viva el movimiento feminista!



🙌🏼⚽️💜 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 24, 2023

El feminismo lo está cambiando todo 💜 — Irene Montero (@IreneMontero) August 24, 2023

La Fifa le abre expediente a Rubiales

La FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, ha decidido abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, según anunció este jueves en un comunicado, tras los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina que organizó en Australia y Nueva Zelanda.

El comportamiento de Luis Rubiales, con el beso a Jenni Hermoso en el acto de entregas de medallas a las internacionales españolas como campeonas del mundo, y las imágenes del palco en la celebración del presidente de la RFEF, "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA".

Bajo el epígrafe Comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio en el artículo 13 de FIFA, el primer punto al que hace referencia señala que "las asociaciones y los clubes, así como sus jugadores, oficiales y cualquier otro miembro y/o persona que desempeñe una función en su nombre, deberán respetar las Reglas de Juego, así como los Estatutos de la Fifa y los reglamentos, directivas, directrices, circulares y decisiones de la FIFA, y cumplir con los principios de juego limpio, lealtad e integridad".

En el segundo punto del artículo, Fifa detalla pautas del comportamiento que podrían ser objeto de adoptar medidas disciplinarias. Entre ellas están "violar las normas básicas de conducta decente"; "insultar de cualquier forma a una persona física o jurídica, especialmente mediante el uso de gestos, signos o lenguaje ofensivos"; y "comportarse de manera que desacredite el deporte o desprestigie a la FIFA".

En el comunicado, FIFA informa de "la apertura de un procedimiento disciplinario" contra Rubiales, reitera su "compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas" y "condena con el mayor vigor todo comportamiento contrario".

Su Comisión Disciplinaria no ofrecerá más información sobre el procedimiento abierto hasta la adopción de una decisión final.

Irene Montero apoya a Jenni Hermoso

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha mostrado su apoyo a la jugadora de la selección española de fútbol, Jenni Hermoso, después de que la deportista haya pedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que "adopte medidas ejemplares" tras ser besada sin permiso por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la entrega de trofeos del Mundial. "No está sola. Solo sí es sí", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.

"Culpar a las mujeres de las violencias que sufren ('lo iba buscando', 'no se apartó') o de lo que deciden hacer después (si no denuncia no era para tanto, si responde 'le deja caer', 'le va a joder la vida') es cultura de la violación. Jenni Hermoso no está sola. Solo sí es sí", ha afirmado la ministra.

Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, se producen después de que la jugadora se haya manifestado, a través de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) y su agencia de representación, para que velen por sus "intereses" y para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "adopte medidas ejemplares" al respecto.

Ancelotti: "No ha sido un comportamiento de un presidente de una Federación"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que lo ocurrido en la final del Mundial femenino en Sídney con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no fue "un comportamiento" adecuado del cargo que representa y la "responsabilidad social" que conlleva.

"Es un tema muy delicado", respondió cuando fue preguntado en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.. "Como la mayoría de la gente piensa, ha sido un comportamiento que no me ha gustado. Solo esto. No ha sido un comportamiento de un presidente de una Federación", opinó.

En dos ocasiones más, el técnico italiano fue preguntado por Rubiales sin querer entrar a valorar si el presidente de la RFEF debe dimitir de su cargo por su comportamiento en el palco y dar un beso en la boca a una jugadora en la entrega de medallas.

Ribera ve "humillante" la relación de Rubiales con las jugadoras

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha tildado este jueves de "humillante y vergonzoso" el trato que dispensa el presidente de la Federación Española de Fútbol a las jugadoras de la selección, haciendo hincapié es que es muy diferente con el que tiene con los jugadores del equipo masculino.

Cuestionada en rueda de prensa por el beso no consentido de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, ha dicho que el Gobierno es "cauto y respetuoso" con el proceso porque "no depende directamente" de sus competencias –queda a expensas de la Federación y el Consejo Superior de Deportes– pero ha insistido en que la actitud de Rubiales tiene un tono "enormemente sospechoso y humillante".

CCOO exige la dimisión de Rubiales

Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido este jueves la dimisión inmediata de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras su beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de las medallas del Mundial femenino del pasado domingo, un gesto que el sindicato ha calificado de "inaceptable agresión".

En un comunicado, CCOO ha señalado que la "agresión sexual" de Rubiales a Hermoso demuestra "la inequidad entre deportistas profesionales mujeres y hombres" y ha pedido que "el trato vejatorio y discriminatorio en el fútbol profesional femenino cese de inmediato".

Tres denuncias presentadas

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido ya tres denuncias contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso en la boca que dio a la jugadora de la selección Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial en Australia.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público cuenta ya con tres denuncias sobre la mesa presentadas por tres particulares que piden que se investigue a Rubiales, quien acumula frentes abiertos en el Consejo Superior de Deportes y el reproche público de varias formaciones políticas, así como de la propia Hermoso, que la noche del miércoles emitió un comunicado a través de su sindicato FUTPRO en el que pedía "medidas ejemplares" para el presidente de la RFEF.

Las mismas fuentes han precisado que una de las denuncias fue presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Ángel Galán. Ninguna de ellas ha sido admitida a trámite por ahora.