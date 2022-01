Rossi se pasa a los coches y correrá el GT World Challenge Europe

El piloto italiano Valentino Rossi, de 42 años y nueve veces campeón del mundo de motos, disputará el campeonato de automovilismo GT World Challenge Europe 2022 con el equipo belga Team WRT al volante de un Audi R8 LMS.

"Todo el mundo sabe que siempre he sido un gran aficionado a los coches y que siempre me ha interesado una carrera sobre cuatro ruedas una vez acabase en MotoGP", declaró Rossi en un comunicado difundido por la escudería.

Il dottore, que durante su carrera de motorista ya había coqueteado varias veces con las cuatro ruedas, añadió que ahora está "completamente disponible" para dedicarse "a un programa de automovilismo de alto nivel y con el enfoque profesional adecuado".

I’m very happy to announce that next year I will race for the team WRT in the Fanatec GT world challenge with a Audi R8 LMS.will be 10 races.I will race(among the others)in Imola,Misano and in the 24hours of Spa.

Thanks to Vincent Vosse and to Audi for this great opportunity😍 pic.twitter.com/6SsSXpnFai